Οι μαθητές της ΣΜΥ επισκέφθηκαν τον Δήμο Τρικκαίων και γνώρισαν βασικές του λειτουργίες

Γνωριμία με τον Δήμο Τρικκαίων και τα Τρίκαλα, την πόλη που τους φιλοξενεί, είχαν σπουδαστές και σπουδάστριες της ΣΜΥ τις προηγούμενες ημέρες.Αριθμός σπουδαστών/τριών της Σχολής επισκέφθηκε το Δημαρχείο Τρικκαίων, προκειμένου να γνωρίσει από κοντά τον Δήμο, σε επίπεδο τεχνολογικών δεδομένων, ιστορίας, πολιτισμού, προοπτικών και ανάπτυξής του.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου κ. Θανάση Μιχαλάκη, συνολικά για την πορεία του Δήμου σε σειρά ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καινοτομίας, ψηφιακής μετάβασης, τεχνολογικών λύσεων, δραστηριότητας σε θέματα περιβάλλοντος, αναπτυξιακών προοπτικών, πολιτιστικών έργων, κοινωνικών παρεμβάσεων, καλών πρακτικών, συνεργασιών κ.α..

Η σχετική δράση γίνεται με τη συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών.