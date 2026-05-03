Οι Ευρωπαίοι αποτιμούν την υποψηφιότητα του Μουσείου Τσιτσάνη για τα βραβεία του 2026

Λιγότερες από 45 ημέρες έμειναν για τα Βραβεία Ευρωπαϊκού Μουσείου 2026, όπου συμμετέχει ως υποψήφιο το Μουσείο Τσιτσάνη και η οργανωτική επιτροπή παρουσίασε το φυλλάδιο με τις 34 υποψηφιότητες.

Πρόκειται για 34 μουσεία από 17 χώρες που έχουν ήδη κριθεί και αναμένουν την τελική ψηφοφορία το πενθήμερο 10 έως 14 Ιουνίου 2026 στο Μπιλμπάο της Χώρας των Βάσκων, στην Ισπανία.

Το φυλλάδιο αναφέρει, μεταξύ άλλων, για το Μουσείο Τσιτσάνη (τη μοναδική ελληνική υποψηφιότητα):”Το μουσείο προσκαλεί τους επισκέπτες να εξερευνήσουν την εξέλιξη της ελληνικής λαϊκής μουσικής και τους στενούς δεσμούς της με κοινωνικά και ιστορικά κινήματα. Από το ρεμπέτικο, που γεννήθηκε στα κελιά των φυλακών, μέχρι το λαϊκό του Τσιτσάνη, που γεφύρωσε μουσικά είδη και ενσωμάτωσε επιρροές από την Ανατολή, την Ελλάδα και την Ευρώπη, τα εκθέματα παρακολουθούν, πώς η μουσική των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων έγινε ζωτικό μέρος της εθνικής και παγκόσμιας κληρονομιάς”.

Σε σχέση με την προσφορά του στη μουσική, σημειώνονται τα εξής:

”Σήμερα, το μουσείο λειτουργεί ως ένας δυναμικός πολιτιστικός κόμβος που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και υποστηρίζει την επόμενη γενιά μουσικών. Ως δημοτικός φορέας, συνεχίζει τις μουσικές παραδόσεις της πόλης προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε επαγγελματικά στούντιο ηχογράφησης, αμφιθέατρο για ομιλίες και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, χώρους εργαστηρίων και ένα ευρύ φάσμα δημόσιων συναυλιών. Το μουσείο στεγάζει επίσης ένα ερευνητικό και αρχειακό κέντρο αφιερωμένο στον Τσιτσάνη και την ιστορία της ελληνικής μουσικής και της διασποράς της”.

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Euskararen Etxea (Bilbao’s House of the Basque Language – Κέντρο Βασκικής Γλώσσας του Μπιλμπάο).

Το Βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς (EMYA) καθιερώθηκε το 1977 υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναγνώριση της αριστείας εντός της ευρωπαϊκής μουσειακής κοινότητας.

Ακολουθεί το βίντεο που συνοδεύει την υποψηφιότητα

Από το γραφείο Τύπου