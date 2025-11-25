Οι εξηγήσεις του Περιφερειακού Συμβούλου Τρικάλων Θανάση Ξάφου για το υπηρεσιακό ΙΧ χωρίς το δίπλωμα

Ο Αθανάσιος Ξάφος, περιφερειακός σύμβουλος Τρικάλων της πλειοψηφίας, ήταν ο αυτοδιοικητικός που εντοπίσθηκε να οδηγεί υπηρεσιακό όχημα, ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης.

Σήμερα το πρωί (25/11) βγήκε τηλεφωνικά στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή “Όσο κρατάει ένας καφές” του FM 100 – ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ με τους Κώστα Αργυρούση & Γιώργο Παπαγεωργόπουλο και εξήγησε τι «πραγματικά» συνέβη.

Όπως είπε, «στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 έγινε μια παράβαση κάτω ακριβώς από τον Σταθμό σας (οδός Διονυσίου). Μιλούσα στο κινητό. Είχε αφαίρεση διπλώματος για 1 μήνα, η οποία έληγε 15 Οκτωβρίου. Αυτή ήταν η παράβαση για χρήση κινητού τηλεφώνου εν ώρα οδήγησης. Με το νέο Κ.Ο.Κ. δεν έχει μόνον απλό πρόστιμο. Υπεισέρχεται και η ποινή αφαίρεσης διπλώματος για 1 μήνα.

Μετά τις 15/10/25 η αμέλειά μου ήταν, και γι’ αυτό ζητώ συγνώμη, ότι δεν πήγα να το πάρω πίσω (σ.σ. έγχαρτο δίπλωμα) και οδηγούσα με το “ηλεκτρονικό”, που είχα στο κινητό.

Χθες (24/11) το πρωί, στις 08:15, και δίχως να κάνω καμία παράβαση, έγινε ένας τυπικός έλεγχος στοιχείων. Κατευθυνόμουν με υπηρεσιακό όχημα στον “Μύλο των Ξωτικών” γιατί στήνουμε περίπτερο εκεί. Ήταν σε ώρα εργασίας και πήγαινα να δω το περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Από την διασταύρωση των στοιχείων, οι αστυνομικοί μου λένε ότι “δεν έχεις δίπλωμα”. “Πώς δεν έχω βρε παιδιά…”. Την κλήση που πήρα την είχα στο ντουλαπάκι του αμαξιού. Η ποινή μου έληξε 15 Οκτωβρίου.

Όπως αποδείχθηκε κατόπιν στην Τροχαία, εστάλη ένα υπηρεσιακό έγγραφο από το Τμήμα Συγκοινωνιών, που ανέφερε ότι η παράβαση είναι τρίμηνης διάρκειας και όχι μηνιαία. Αυτό σε μένα δεν είχε κοινοποιηθεί. Το εξήγησα στους ανθρώπους…

Εν πάση περιπτώσει, έγιναν όλα τα προβλεπόμενα, κόπηκε μία κλήση 700 ευρώ και έγινε παρακράτηση διπλώματος για 1 έτος για την οποία δικαιούμαι να κάνω ένσταση προσκομίζοντας και την κλήση που έλαβα. Θα κάνω, λοιπόν, ένσταση και ό,τι πει ο Νόμος…

Ήταν αμέλειά μου και ζητώ συγγνώμη, δηλαδή για το ότι δεν ενημερώθηκα να πάω να πάρω το δίπλωμα. Και έγινε όλο αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν θα γινόταν κάτι άλλο… Είναι μια αμέλεια… Πολύς κόσμος λειτουργεί έχοντας το δίπλωμα οδήγησης στο κινητό του.

Πλέον, είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση για μένα, ως προς το κομμάτι της μετακίνησης, γιατί δεν μένω στην πόλη, αλλά σε χωριό (Αγία Κυριακή)».