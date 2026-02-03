Οι εξετάσεις του προγράμματος “προλαμβάνω” έσωσαν 178.000 ανθρώπους

Περισσότεροι από ενάμισι εκατομμύριο πολίτες λαμβάνουν το τελευταίο διάστημα sms από το υπουργείο Υγείας, το οποίο τους καλεί να κάνουν απλές εξετάσεις για τη λειτουργία των νεφρών τους. Πρόκειται για το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της νεφρικής λειτουργίας, δικαιούχοι του οποίου είναι άτομα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακού κινδύνου και βρέθηκε να έχουν διαβήτη, υπέρταση και άλλους παράγοντες κινδύνου για να παρουσιάσει στο μέλλον ένα άτομο πρόβλημα στα νεφρά.

Οπως σημειώνει η Καθημερινή (Πέγκυ Μπουλούντζα), η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη ανέφερε χθες κατά την παρουσίαση του προγράμματος, ότι οι δικαιούχοι υποβάλλονται σε εξέταση του δείκτη (EGFRO), ο οποίος μετριέται μέσω της κρεατινίνης ορού και δείχνει τη λειτουργία φιλτραρίσματος των νεφρών, καθώς και σε μία εξέταση που εντοπίζει την πρώιμη βλάβη των νεφρών, η οποία μπορεί να υφίσταται ακόμη και αν τα αποτελέσματα της πρώτης εξέτασης είναι κανονικά.

Σύμφωνα με την κ. Αγαπηδάκη, μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί παραπεμπτικά για 1,59 εκατ. δικαιούχους, ενώ επιπλέον 250.000 παραπεμπτικά εκδίδονται τώρα και αφορούν σε νέους που έχουν κάνει πολύ πρόσφατα εξετάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος για τα καρδιαγγειακά και βρέθηκαν να πληρούν τα κριτήρια για να κάνουν εξετάσεις για τα νεφρά. «Δεν περιμένουμε κάποιος να βρεθεί να κάνει αιμοκάθαρση, πάμε εγκαίρως για να αποφύγουμε προβλήματα στο μέλλον», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης επισήμανε ότι «για την νεφρική ανεπάρκεια, που θα φτάσει κάποια στιγμή να γίνει ανεπάρκεια εάν διαγνωστεί από την αρχή, υπάρχουν σήμερα εξαιρετικά φάρμακα τα οποία μπορούν να καθυστερήσουν πάρα πολύ την εξέλιξη της νόσου, έως και να σταματήσουν την εξέλιξή της». Και επισήμανε: «Θέλω να παρακαλέσω τους συμπολίτες μας που λαμβάνουν ήδη τα sms που τους λένε να πάνε να κάνουν την εξέταση, να μην αμελήσουν να το κάνουν. Η εξέταση μπορεί να αλλάξει όλη τους τη ζωή. Μπορεί να καθορίσει το αν θα περάσουν τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής τους πηγαίνοντας για αιμοκάθαρση ή εάν θα συνεχίσουν να έχουν μία φυσιολογική ζωή».

Οι υπουργοί αναφέρθηκαν γενικά στην εξέλιξη και άλλων προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του «Προλαμβάνω». Η κ. Αγαπηδάκη είπε ότι έως τώρα 5,2 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει εξετάσεις συνολικά στα προγράμματα για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και για τα καρδιαγγειακά, ενώ πάνω από 178.000 άτομα έχουν ανιχνευθεί εγκαίρως με κάποιο από αυτά τα νοσήματα. Επιπροσθέτως, έως τώρα υπάρχουν 36.360 δικαιούχοι του πρόγραμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων. Οπως ανέφερε, «το 10% των δικαιούχων έχει δείκτη μάζας σώματος άνω του 50. Αυτό σημαίνει άτομα με αναπηρία λόγω της παχυσαρκίας, και χάρη στη συνέργεια που έχουμε με τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΥ, έχουμε ήδη δρομολογήσει σε όλη τη χώρα εξετάσεις κατ’ οίκον, γιατί αυτά τα άτομα δεν μπορούν να μετακινηθούν από το σπίτι τους. Υπάρχουν άτομα στη χώρα μας με νοσογόνο παχυσαρκία, υποφέρουν πολλά χρόνια, είναι καθηλωμένοι στο σπίτι τους και το πρόγραμμα αυτό μοιάζει με σωτηρία».

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία, μελέτες που έχουν γίνει στο Χαροκόπειο έχουν δείξει ότι στις πάνω από 1.000 οικογένειες που συμμετέχουν, οκτώ στα δέκα υπέρβαρα παιδιά έχουν μειώσει τον ΔΜΣ, ενώ το 40% των παιδιών που είχαν και παχυσαρκία και κλινικά προβλήματα της παχυσαρκίας, όπως διαβήτη, έχουν βελτιωμένους κλινικούς δείκτες.

Σύμφωνα με την κ. Αγαπηδάκη και τον υπουργό, αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και μετά τη λήξη του Τμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Η πραγματική μου διάθεση είναι να συνεχίζουμε όλα τα προγράμματα του “Προλαμβάνω”. Ο,τι μπορούμε να συνεχίσουμε θα το συνεχίσουμε. Γιατί είναι η μεγαλύτερη επένδυση στην υγεία που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες».

Φάρμακα υψηλού κόστους

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι από την προσεχή εβδομάδα θα ξεκινήσει η διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Πρόκειται για συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες από τα φάρμακα που σήμερα χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή με την υπηρεσία κατ’ οίκον διανομής. Στόχος είναι στην πλήρη ανάπτυξη αυτής της δράσης το ένα τρίτο αυτών των φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ που χορηγούνται κάθε μήνα να διατίθεται μέσα από τα ιδιωτικά φαρμακεία (σχεδόν 67.000 από 180.000 φάρμακα).

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ της Πέγκυς Μπουλούτζα στην Καθημερινή)

Φωτογραφία Shutterstock