Οι βάσεις εισαγωγής στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Δείτε τον πίνακα με τα μόρια ανά σχολή

Αυξομειώσεις στις βάσεις εισαγωγής καταγράφουν φέτος τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ειδικότερα, μετά και την ανακοίνωση των βάσεων από το Υπουργείο Παιδείας, 13 Τμήματα του τοπικού Ιδρύματος κατέγραψαν μείωση και 23 αύξηση.
Συγκεκριμένα το τμήμα που υπέστη τη μεγαλύτερη μείωση της βάσης του είναι το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής με έδρα τον Βόλο με πτώση 4,79% ενώ το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών με έδρα τον Βόλο κατέγραψε αύξηση στη βάση του κατά 11.91%
Δείτε αναλυτικά τις βάσεις για τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
|ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ
|ΒΑΣΕΙΣ
(2026)
|ΒΑΣΕΙΣ
(2025)
|ΔΙΑΦΟΡΑ
(Μόρια)
|ΔΙΑΦΟΡΑ
(%)
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|18.230
|17.105
|1.125
|6,58%
|ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|16.380
|16.030
|350
|2,18%
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|9.520
|9.585
|-65
|-0,68%
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|9.900
|9.600
|300
|3,13%
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|11.400
|11.010
|390
|3,54%
|ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|9.060
|9.410
|-350
|-3,72%
|ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|8.490
|8.605
|-115
|-1,34%
|ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|9.875
|9.600
|275
|2,86%
|ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
|11.905
|12.130
|-225
|-1,85%
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|9.370
|9.825
|-455
|-4,63%
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|9.875
|9.600
|275
|2,86%
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|10.050
|9.775
|275
|2,81%
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
|15.470
|15.134
|336
|2,22%
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|17.015
|16.000
|1.015
|6,34%
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|18.475
|18.100
|375
|2,07%
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|9.675
|9.775
|-100
|-1,02%
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|17.575
|17.125
|450
|2,63%
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|9.008
|8.867
|141
|1,59%
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
|10.335
|9.365
|970
|10,36%
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|11.690
|10.553
|1.137
|10,77%
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|17.770
|16.580
|1.190
|7,18%
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|10.865
|10.570
|295
|2,79%
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|11.802
|11.851
|-49
|-0,41%
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|14.550
|15.125
|-575
|-3,80%
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|8.900
|9.000
|-100
|-1,11%
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|12.425
|13.050
|-625
|-4,79%
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|12.075
|12.425
|-350
|-2,82%
|ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|9.770
|9.590
|180
|1,88%
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
|10.325
|10.500
|-175
|-1,67%
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
|12.718
|12.515
|203
|1,62%
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|15.785
|14.105
|1.680
|11,91%
|ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|9.240
|9.410
|-170
|-1,81%
|ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|9.520
|8.990
|530
|5,90%
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|10.500
|9.925
|575
|5,79%
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
|14.600
|14.380
|220
|1,53%
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|10.720
|10.445
|275
|2,63%
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