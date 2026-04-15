Οι αυστηροί έλεγχοι φρενάρουν τις πληρωμές – Η πολιτεία δεν μπορεί να ξεχωρίσει τους έντιμους αγρότες απο τους κλέφτες

Εκτός πληρωμών έμειναν πολλές χιλιάδες αγρότες το Πάσχα εφόσον τη Μεγάλη Τετάρτη και Πέμπτη καταβλήθηκαν 202 εκατ. ευρώ σε 128.063 δικαιούχους όταν έως σήμερα θα έπρεπε να έχουν δοθεί περίπου 460 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Καθημερινή (Τάνια Γεωργιοπούλου), οι καθυστερήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι η ΑΑΔΕ ως νέος φορέας καταβολής των κοινοτικών χρημάτων σε αντικατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το σκάνδαλο, κινείται ιδιαίτερα προσεκτικά όσον αφορά την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η ΑΑΔΕ βρίσκεται ακόμα στη φάση αξιολόγησης προκειμένου να λάβει επίσημα την ευρωπαϊκή πιστοποίηση ως φορέας πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι τον νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά στο πρώτο του ταξίδι στις Βρυξέλλες χθες με τη νέα του ιδιότητα συνόδευσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Οι έλεγχοι που εφαρμόζονται είναι εξαιρετικά αυστηροί με αποτέλεσμα πολλές πληρωμές σε δικαιούχους να αναβάλλονται έως ότου ερευνηθούν και πάλι τα στοιχεία. Οι διαδικασίες είναι αργές και προκαλούν μεγάλες δυσαρέσκειες καθώς πολλοί αγρότες θεωρούν ότι δεν έλαβαν χρήματα πληρώνοντας και πάλι τις παρανομίες άλλων και την αδυναμία της διοίκησης να ξεχωρίσει ποιος τελικά κλέβει και ποιος είναι τίμιος.

Για παράδειγμα, οι δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν ώστε να διαπιστωθεί αν όσα είχαν δηλώσει οι παραγωγοί στις αιτήσεις ενίσχυσης ήταν αλήθεια, εντόπισαν περίπου 60.00070.000 πιθανά ψευδείς δηλώσεις. Η νομοθεσία απαιτεί περαιτέρω έλεγχο. Τρεις μήνες αργότερα ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε παράνομοι αλλά και νόμιμοι θα μείνουν εκτός πληρωμών. Ο Κώστας Τσιάρας, λίγο πριν παραιτηθεί, την Πρωταπριλιά υπέγραψε απόφαση να μην πληρώσουν πρόστιμο πριν από την ολοκλήρωση των ελέγχων για να μην προκληθεί μεγαλύτερη δυσαρέσκεια.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας πραγματοποίησαν τη Μεγάλη Τρίτη συγκέντρωση με τα τρακτέρ τους στον κόμβο του Ε65 έξω από την Καρδίτσα με βασικό αίτημα «να πληρωθούν οι νόμιμοι αγρότες».

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ της Τάνιας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή)

*Η φωτογραφία είναι απο τις κινητοποιήσεις του χειμώνα στη Θεσσαλία