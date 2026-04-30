Οι αναμνήσεις του Ραχωβίτσα, μια ροζ ιστορία, και η Φαρκαδόνα που λάμπει

H διακοπή της δίκης των Τεμπών για έναν μήνα ώστε να γίνουν εργασίες στην αίθουσα, έχει πίσω της πολύ παρασκήνιο. Το υπουργείο Δικαιοσύνης που έχει την ευθύνη του χώρου, δεν περίμενε ποτέ ότι θα ξοδεύονταν τόσα λεφτά και στο τέλος το αποτέλεσμα της ανακαίνισης θα δημιουργούσε ένα σωρό προβλήματα, με τους πάντες να διαμαρτύρονται.

Μαθαίνουμε ότι σε σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα, ελήφθη η απόφαση να ξηλωθεί ο εργολάβος καθώς θεωρήθηκε υπεύθυνος για την εικόνα της αίθουσας και τις ατέλειες που παρουσιάστηκαν, παρά την προσπάθεια διόρθωσης που καταβλήθηκε κατά την πρώτη ολιγοήμερη διακοπή της ακροαματικής διαδικασίας. Αναλυτικό ρεπορτάζ εδώ.

& Υγιής επέστρεψε στο σπίτι της μετά τη νοσηλεία της στον Ευαγγελισμό η πρωθυπουργική σύζυγος Μαρέβα Μητσοτάκη – Γκραμπόφσκυ. Επειδή είχαμε γράψει πρώτοι για την αρχική της νοσηλεία στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, να διευκρινίσουμε ότι στο εδώ νοσοκομείο εισήχθη από το προηγούμενο βράδυ, προερχόμενη από τον Βόλο όπου βρισκόταν για επαγγελματική της υποχρέωση.

% Επτά κοινοτάρχες του Δήμου Τρικκαίων έσπευσαν στον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας του γραφείου του στα Τρίκαλα, στο κτίριο της τοπικής Περιφερειακής Διεύθυνσης. Του εξέθεσαν τα παράπονά τους για την κατανομή ενός προγράμματος φωτισμού με λαμπτήρες led στις εισόδους των χωριών. Είμαστε 35 χωριά και πήραμε όλοι μαζί μόλις 60 φωτιστικά σώματα, του ανέφεραν. Ο περιφερειάρχης σάστισε. «Και τα άλλα που μπήκαν;» ρώτησε. «Στην περιοχή της Φαρκαδόνας, που δεν ανήκει στον Δήμο Τρικκαίων…», εξήγησαν. Ο Κουρέτας κούνησε το κεφάλι με νόημα, «έχετε δίκιο» είπε, «θα το διορθώσουμε»…

& Τις παρακολουθήσεις του …Λάκη Λαζόπουλου και του Μένιου Φουρθιώτη επικαλέστηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για να αποδείξει ότι οι υποκλοπές δεν αφορούν υπόθεση κατασκοπείας, ώστε να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Το δούλεμα πάει σύννεφο …

^ Διέψευσε η Βιολάντα ότι υπάρχει συμφωνία πώλησης με τον Καραμολέγκο. Εκείνο που μαθαίνουμε είναι ότι η συγκεκριμένη Αθηναϊκή επιχείρηση είχε βολιδοσκοπήσει και την έτερη μπισκοτοβιομηχανία των Τρικάλων, την Δερμίσης, χωρίς αποτέλεσμα.

Πιάστε τον …

$ Έμπρακτη στήριξη από την κυβέρνηση στα Περιφερειακά κανάλια. Χρηματοδοτεί για πρώτη φορά το κόστος της Digea. Είναι η εταιρεία η οποία εξασφαλίζει στα ιδιωτικά κανάλια να φτάνουν ψηφιακά στις τηλεοράσεις μας, αντικαθιστώντας την παλιά αναλογική τεχνολογία. Το παραδάκι έπεσε ήδη…

@ Ο 89χρονος …ράμπο με την καραμπίνα, μονοπώλησε επί διήμερο την επικαιρότητα καθώς δεν είναι συνηθισμένη περίπτωση.

«Σαφώς και έχει ευθύνες η αστυνομία που άργησε να τον συλλάβει. Δεν έπρεπε να τους ξεφύγει από τον Κεραμεικό και να φτάσει στη Λουκάρεως», έλεγε χθες στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο Καρδιτσιώτης αντιστράτηγος και παλιός ΓΑΔΑρχης Γιάννης Ραχωβίτσας. «Αλλά και η αστυνομία κινείται πάντα παράλληλα με την κοινωνία, αλλάζουν οι περιστάσεις, χαλαρώνει …». Έδωσε και ένα παράδειγμα: «Το 2004, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής όλες οι πόρτες των γραφείων άνοιγαν με μαγνητική κάρτα και ήξερες ποιος μπήκε και πότε. Μετά τους αγώνες στις πόρτες είχαν τοποθετηθεί χαρτονάκια ώστε να μένουν ανοιχτές και να μην χρειάζονται κάρτα…». Πάντα ωραίος ο στρατηγός …

% Επιστρέφει η Τζάκρη στο ΠαΣοΚ, βοήθειά μας…

^ Είδηση έβγαλε το χθεσινό υπουργικό συμβούλιο καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον θεσσαλό υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του ζήτησε να δει το θέμα της ανωνυμίας στο Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, του ζήτησε να δει με ποιον τρόπο μπορεί να προστατεύεται κάποιος από την «ανώνυμη, χυδαία τοξικότητα του Διαδικτύου», καθώς σήμερα «δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει ποιος πραγματικά είναι πίσω από έναν λογαριασμό». Δεν το λες και εύκολο …

*Νέος διευθυντής στην τοπική εφημερίδα «Ελευθερία» ανέλαβε ο Δημήτρης Κατσανάκης, ένας εκ των παλαιότερων συντακτών. Καλορίζικος.

& Λαρισαίος στην καταγωγή, ευκατάστατος, με επάγγελμα προσοδοφόρο, έφαγε …κερατάκι από την καλή του αλλά δεν το έμαθε τελευταίος, ούτε το έβαλε κάτω. Όταν του μπήκαν οι πρώτοι ψύλλοι στα αυτιά, απευθύνθηκε σε ιδιωτικό ερευνητή για να μάθει τι συμβαίνει. Ο ντεντέκτιβ δεν άργησε να του πάει τα μαντάτα. Ένα βίντεο έδειχνε την κυρία να συναντάται σε ξενοδοχείο με γνωστό βουλευτή των Αθηνών ο οποίος είχε διατελέσει και υπουργός. Έκανε την καρδιά του πέτρα, έβαλε το στικάκι της βιντεοσκόπησης σε έναν φάκελο και το έστειλε εκεί που έπρεπε. Πολύ ψηλά …

