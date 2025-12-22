Οι αγρότες έκλεισαν τις σήραγγες στα Τέμπη για τα φορτηγά – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας με τα τρακτέρ να παραμένουν παρατεταγμένα στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Για σήμερα, Δευτέρα προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό στις σήραγγες των Τεμπών, που αφορά αποκλειστικά τη διέλευση των φορτηγών.

Οι αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ τους στα Τέμπη λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι και έκλεισαν τις σήραγγες για τα φορτηγά. Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει πέντε ώρες, σύμφωνα με ανακοινώσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων και των λεωφορείων διεξάγεται κανονικά.

Ο αποκλεισμός γίνεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και της πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποί τους διαβεβαιώνουν ότι ενόψει του τριημέρου των Χριστουγέννων θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των ταξιδιωτών.

Αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, αναμένεται να προχωρήσουν στη διευθέτηση των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αποσκοπώντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, αποφασίζει:

Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, για σήμερα Δευτέρα (22-12-2025) και από ώρα 11:50 ́ και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, όλων των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, των φορτηγών και των λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι το νοτιότερο άκρο του Ανισόπεδου Κόμβου Πλαταμώνα (Χ/Θ 400+265) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και με κατεύθυνση προς τη Θεσσα- λονίκη, θα κατευθύνονται στον Κυκλικό Κόμβο Αγίου Γεωργίου επί της Λεωφόρου Καραμανλή, όπου μετά το πέρας αυτής, θα συνεχίζουν στην Π.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα εισέρχονται στον δυτικό παράδρομο του Π.Α.Θ.Ε. (Μακρυχωρίου) και μέσω της Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. στο ύψος του Α/Κ Πλαταμώνα (Χ/Θ 400+815).

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Όλα τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στο ύψος του Α/Κ Πλαταμώνα (Χ.Θ. 400+815) και μέσω της Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς θα κατευθύνονται στο δυτικό παράδρομο του Π.Α.Θ.Ε. (Μακρυχωρίου) και στη συνέχεια μέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών -Θεσσαλονίκης θα κατευθύνονται στην Λεωφόρο Καραμανλή όπου στο ύψος Κυκλικού Κόμβου του Αγίου Γεωργίου θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου.

Τα Τ.Τ. Αυτοκ/μων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας, Τ.Τ. Λάρισας, Α.Τ. Κιλελέρ και Α.Τ. Τεμπών, παρακαλούνται για τη λήψη επιβαλλομένων αστυνομικών μέτρων αρμοδιότητάς τους, με προσωπική ευθύνη των κ.κ. Διοικητών.Οι Προϊστάμενές μας Υπηρεσίες καθώς και λοιπές Υπηρεσίες, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

4. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5209/2025 (ΦΕΚ Α-100/13-06-2025) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας »

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από protothema.gr)