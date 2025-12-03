Οι αγρότες έκλεισαν την πρόσβαση στον Ε65 από την είσοδο του Λόγγου

Σφίγγει ολοένα και περισσότερο ο κλοιός των αποκλεισμών στο οδικό δίκτυο γύρω από τα Τρίκαλα καθώς σήμερα το μεσημέρι δεκάδες τρακτέρ από Τρικαλινά χωριά έκλεισαν την είσοδο και έξοδο στον Ε65, στα διόδια του Λόγγου. Πολλά από αυτά τα τρακτέρ έφτασαν στο σημείο μετακινούμενα από το κόμβο Μεγαλοχωρίου ο οποίος για την ώρα παραμένει ανοιχτός.

Το ταξίδι πλέον από τα Τρίκαλα προς Αθήνα ή Θεσσαλονίκη και αντιστρόφως, γίνεται πραγματική οδύσσεια καθώς τα αγροτικά μπλόκα κατά μήκος των εθνικών οδών έχουν πολλαπλασιαστεί και η κίνηση γίνεται μέσα από παρακαμτήριους.

Η κατάσταση από πλευράς αγροτών συνεχίζει να είναι τεταμένη ενώ οι συνέπειες των αποκλεισμών δεν θα αργήσουν να γίνουν ορατές στην τοπική αγορά.

