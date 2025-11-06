Οι αγροτικές επιδοτήσεις και ο Επίτροπος, η ΕΑΔ Λάρισας, και η Κίμπερλι των φτωχών

Η εκδίκηση της ιστορίας σε αγαστή συνεργασία με τη φύση. Για περισσότερα από 30 χρόνια το υδροηλεκτρικό φράγμα του Αχελώου, στη Μεσοχώρα Τρικάλων, παραμένει τσιμέντο αλειμμένο στη σάρκα της Πίνδου, μια λίμνη χωρίς νερό. Το έργο δεν λειτούργησε ποτέ – ούτε, βεβαίως, η εκτροπή του ποταμού στον κάμπο. Οι κάλπικες υποσχέσεις και η ανικανότητα όσων κυβέρνησαν τη χώρα, της στέρησαν έναν σημαντικό ενεργειακό πόρο ξοδεύοντας στα χαμένα μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Χθες, σε ένα από τα έργα της εκτροπής του Αχελώου, στη Γλύστρα, κοντά στο Μυρόφυλλο, σημειώθηκε κατολίσθηση η οποία είναι σε εξέλιξη. Τσιμέντα και χώματα καταρρέουν …

# Στη Βαρκελώνη βρέθηκε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος σε συνέδριο για τις «έξυπνες, βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις», και από εκεί συνέχισε στην Αλεξανδρούπολη για την ΚΕΔΕ. Σε λίγες ημέρες θα ταξιδέψει στο Παρίσι (είχε πάει και τον προηγούμενο μήνα) καθώς, στο διάστημα 18-21 Νοεμβρίου, θα παραστεί σε σύνοδο δημάρχων κατά του αντισημιτισμού. Ο δήμαρχος είναι global…

@ Λάβαμε το Σχέδιο Δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναμένουμε την μετάφραση (στα Ελληνικά το έστειλαν οι δικοί μας) δηλώνει στα σημερινά ΝΕΑ ο επίτροπος Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν που έρχεται στην Ελλάδα. Ωστόσο προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι σπεύδει να διευκρινίσει ότι το Σχέδιο Δράσης δεν έχει καμμιά σχέση με τις πληρωμές των αγροτών. Άλλα μας λένε εδώ …

& Διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες καταμετρούν τις διακυμάνσεις της τιμής του καφέ, με βάση τα στοιχεία των εταιρειών ντελίβερι. Μια από αυτές μας ενημερώνει ότι ο φθηνότερος καφές στη Λάρισα είναι ο εσπρέσο, στα €1,83, ενώ ο ακριβότερος είναι ο φρέντο καπουτσίνο που φτάνει μέχρι και €2,80. Για καθίστε και στις καρέκλες (των πεζόδρομων) να δείτε…

% Web TV, με τηλεοπτικό πρόγραμμα που θα καταναλώνεται σε κάθε είδους οθόνη, ετοιμάζει το Πρώτο Θέμα. Απο αλλού την περιμένουν τα κανάλια, από αλλού θα τους έρθει …

Θα μπορούσε να είναι μια Κίμπερλι των φτωχών, μια πρέσβειρα της Θεσσαλίας στον Ισλαμικό κόσμο. Δημοσιογράφος άλλωστε και η ίδια όπως η νεοαφιχθείσα Αμερικάνα στη χώρα μας. Μιλάμε βεβαίως για την περιφερειακή σύμβουλο Ελευθερία Τζανακούλη η οποία φυτρώνει παντού, κυρίως εκεί που δεν την σπέρνεις. Εδώ, όπως μας ενημερώνει η ίδια στα σόσιαλ, την βλέπουμε σε διεθνή εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη αφιερωμένη «στην τουρκο-πακιστανική υπερπαραγωγή Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi που προβάλλεται στο TRT1 και έχει ήδη καθηλώσει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο». To συγκεκριμένο ταξίδι δεν έχει σχέση με εκείνα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Από Καράτσι μέχρι Τόκυο η Ελευθερία έχει τις δικές της άκρες. Αν ζούσε ο Καββαδίας θα μπορούσε να τη συναντήσει στα λιμάνια της υδρογείου …

@ «Μία καλή λύση για την Κρήτη θα ήταν να αποκτήσει καθεστώς Αγίου Ορους με πολιτικό διοικητή και να τα βρουν μεταξύ τους για βεντέτες, φονικά, χασισοφυτείες, ΟΠΕΚΕΠΕ, τροχαία, μπαλοθιές και άλλα χαριτωμένα. Ωραία ιδέα, αλλά δύσκολη. Εναλλακτικά μπορεί να φτιαχτεί ένα ειδικό σώμα αστυνομικών, όπως κάνουν με τους Ρομά. Να είναι όλοι τους από την Κρήτη, να κατέχουν το ιδίωμα και να περιπολούν ως βρακοφόροι στα χωριά, ζωσμένοι με κουμπούρια και μάχαιρες. Α, και μία νταμιτζάνα τσικουδιά για να κατευνάζουν τα πνεύματα. Και επειδή, δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες το νησί δυσφημείται από μεμονωμένα περιστατικά, θα ήταν χρήσιμο να βγει η Ντόρα η Μπακογιάννη και να εξηγήσει στο πανελλήνιο ότι αυτό που παρακολουθούμε είναι κατά βάση πολιτισμικό δρώμενο με προεκτάσεις που δεν συνάδουν με το περιοριστικό, συμβατικό πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας» (Κώστας Γιαννακίδης, ΝΕΑ).

$ Μπορεί ακόμη να απομένουν 22 ημέρες έως την πιο σημαντική Παρασκευή του χρόνου για την αγορά, την Black Friday, (φέτος είναι η 28η Νοεμβρίου), όμως στις πλατφόρμες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν ξεκινήσει τις προσφορές. Στις 28 Νοεμβρίου θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ και οι συνταξιούχοι. Τα εγγόνια καιροφυλακτούν …

*Στην κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσουν ότι όταν ένας κτηνοτρόφος αναγκάζεται να σφάξει το κοπάδι του, λόγω της ζωονόσου, θα πρέπει να αποζημιωθεί. Όχι μόνο για να μπορέσει να αντικαταστήσει τα ζώα που έχασε, αλλά και για να ζήσει. Ότι ακριβώς έγινε με την Εστίαση στην περίοδο του Covid. Τόσο απλό…

@ Παρέλαση Τρικαλινών – αιρετών και μη -, γίνεται το τελευταίο διάστημα στα γραφεία της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας, στη Λάρισα, η οποία ερευνά την προέλευση των χρημάτων που βρέθηκαν στο σακίδιο του δημάρχου Καλαμπάκας Λευτέρη Αβραμόπουλου. Ο δήμαρχος είχε ξεχάσει το επίμαχο σακίδιο στις καρέκλες της αίθουσας όπου πραγματοποιήθηκε η τελευταία γενική συνέλευση των θεσσαλών δημάρχων η οποία εξέλεξε την νέα διοίκηση του φορέα απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ). Το σακίδιο εντόπισαν οι υπάλληλοι της (δημοτικής) αίθουσας, ενώ η Αρχή επενέβη αυτεπάγγελτα ύστερα από δημοσίευμα του trikalaenimerosi.gr. Ο δήμαρχος πάντως ξεκαθαρίζει ότι κουβαλούσε μόνο 1.500 ευρώ, που ήταν ο μισθός του …

% Αρνείται να παραλάβει και να χρησιμοποιήσει τον προσωπικό αριθμό ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης, γιατί είναι λέει «ηλεκτρονικό φακέλωμα». Δηλώνει μάλιστα ότι δεν θα συμμορφωνόταν ακόμα και αν θα χρειαζόταν να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα. Μιλάμε για μεγάλη απώλεια …

By Kostas Tolis

