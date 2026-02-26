Οικοδομή στη Θεσσαλία: Άνθιση τον Νοέμβριο του 2025, αλλά μείωση στο ενδεκάμηνο

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για τον Νοέμβριο 2025, η οικοδομική δραστηριότητα της χώρας σημείωσε μεγάλη αύξηση της παραγωγής, τόσο από άποψη πλήθους νέων αδειών, όσο και από άποψη επιφάνειας στην οποία αντιστοιχούν αυτές οι άδειες.

Διαφορετική εικόνα στο ενδεκάμηνο με τη συνολική οικοδομική δραστηριότητα να εμφανίζει μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Αναλυτικά:

Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), τον Νοέμβριο 2025, με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.910 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,9% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024.

Στη Θεσσαλία εκδόθηκαν 220 άδειες έναντι 158 το αντίστοιχο διάστημα του 2024, αύξηση 39,2%.

Για το ενδεκάμηνο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2025, η συνολική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση 2,9% στον αριθμό αδειών, 10,6% στην επιφάνεια και 5,0% στον όγκο, έναντι του αντίστοιχου ενδεκάμηνου του 2024.

Στη Θεσσαλία το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκδόθηκαν 1.648 άδειες έναντι 1.695 το 2024, μείωση 2,8%.

Τάσος Πλέντζας – kosmoslarissa.gr