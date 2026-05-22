Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικο στα Τρίκαλα – Εντοπίστηκε και συνελήφθη

Παράσυρση, πρόκληση τραυματισμού και εγκατάλειψη ενός ανηλίκου από οδηγό μοτοσικλέτας, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στα Τρίκαλα.

Ειδικότερα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, ένας 23χρονος, για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Λίγο νωρίτερα, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, παρασύροντας ανήλικο που κινούνταν πεζός, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ανήλικου.

Ο προαναφερόμενος εγκατέλειψε αρχικά τον τόπο του ατυχήματος, ωστόσο εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.