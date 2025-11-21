Ξεχειλίζουν οι φυλακές – 663 έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων

Ξεχειλίζουν τα καταστήματα κράτησης στη χώρα μας σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με αυτά, στις 3-11- 2025 καταγραφόταν υπερπλήρωση των φυλακών κατά 122,9% καθώς οι κρατούμενοι ήταν 13.237 δηλαδή, 2.474 περισσότεροι από την επίσημα χωρητικότητά τους(10.763).

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στο σωφρονιστικό κατάστημα Tρικάλων το οποίο εμφανίζει πληρότητα 110,55% καθώς οι κρατούμενοι είναι 663 όταν η χωρητικότητα της φυλακής προβλέπει 600 θέσεις.

“Η όλη κατάσταση επιτείνει τις δυσχερείς συνθήκες κράτησης, οδηγεί σε καταδίκες της χώρας, συμβάλλει στην υποτροπή και δυσκολεύει τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού αλλά και της ασφάλειας στα σωφρονιστικά καταστήματα”, αναφέρει σε δήλωσή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος ζητώντας από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα.

Από τη πλευρά ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ι. Λαμπρόπουλος ενώ χαρακτήρισε διαχρονικό το πρόβλημα, έσπευσε την ίδια στιγμή να το αποδώσει ευθέως στην αυστηροποίηση των ποινών που επέβαλε η κυβέρνηση και στις επιτυχίες της αστυνομίας.

Ο ίδιος απέρριψε το ενδεχόμενο να υπάρξουν στο μέλλον κάποιοι αποσυμφορητικοί νόμοι, όπως συνέβη στο παρελθόν και ανακοίνωσε επέκταση της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι) και του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας.

Συμπλήρωσε, δε, ότι σχεδιάζονται 8 νέα σωφρονιστικά καταστήματα τα επόμενα χρόνια.

Τ.Π. trikalaenimerosi.gr