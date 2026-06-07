Ξεπέρασε τους 37°C η μέγιστη θερμοκρασία στα Τρίκαλα – Στο “κόκκινο” άλλες τέσσερις περιοχές της Θεσσαλίας

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν κατά τόπους κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 με τη μέγιστη τιμή να ξεπερνά τοπικά τους 37°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο σταθμό των Τρικάλων και ήταν ίση με 37.4 οC.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσίαζεται η κατανομή των μέγιστων θερμοκρασίων στη χώρα έως τις 18:10 της Κυριακής 7 Ιουνίου 2026.

Στον πίνακα εντός του χάρτη παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καθώς και το πλήθος των μετεωρολογικών σταθμών όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε ορισμένα θερμοκρασιακά κατώφλια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 342 σταθμοί του δικτύου (~59%) κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30οC και 11 σταθμοί του δικτύου (~2%) κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35οC.

