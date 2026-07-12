Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις στην εμπορική αγορά των Τρικάλων – Πόσο θα διαρκέσουν

Με αισιοδοξία υποδέχεται ο εμπορικός κόσμος των Τρικάλων την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Οι επαγγελματίες της τοπικής αγοράς ευελπιστούν ότι η εκπτωτική περίοδος θα δώσει σημαντική ώθηση στην αγοραστική κίνηση, προσφέροντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές.

Στα εμπορικά καταστήματα των Τρικάλων οι προετοιμασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με τις βιτρίνες να αλλάζουν εικόνα και τις επιχειρήσεις να διαθέτουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων με σημαντικές μειώσεις τιμών σε ένδυση, υπόδηση, είδη σπιτιού, ηλεκτρικές συσκευές και πολλά ακόμη είδη.

Οι καταναλωτές καλούνται να πραγματοποιούν τις αγορές τους με προσοχή, συγκρίνοντας τις τιμές και επιλέγοντας προϊόντα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν την προγενέστερη τιμή κάθε προϊόντος, ώστε οι εκπτώσεις να είναι σαφείς και διαφανείς για το καταναλωτικό κοινό.

Οι έμποροι των Τρικάλων προσδοκούν ότι η περίοδος των θερινών εκπτώσεων θα συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς, καλώντας το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας της πόλης.

Θοδωρής Σταμούλης, trikalaenimerosi.gr