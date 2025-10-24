Ξεκινούν οι εργασίες για τη νέα πεζογέφυρα Αγίου Κωνσταντίνου

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες ξεκινούν οι βασικές εργασίες για την κατεδάφιση και της πεζογέφυρας Αγίου Κωνσταντίνου, προκειμένου να κατασκευαστεί νέα.

Για να οργανωθεί το απαραίτητο εργοτάξιο, θα κλείσει για τους πεζούς ο πεζόδρομος που βρίσκεται πίσω από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων (προέκταση της οδού Καλυψούς).

Επίσης, δε θα γίνεται ούτε εκφόρτωση προμηθειών από τα αντίστοιχα οχήματα, προς καταστήματα.