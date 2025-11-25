Ξεκινά κακοκαιρία 4 ημερών – H πρόγνωση για τη Θεσσαλία

Νέα σοβαρή επιδείνωση του καιρού από σήμερα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, η οποία θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Στη Θεσσαλία σύμφωνα με τον Λαρισαίο μετεωρολόγο Φάνη Τακούδη προβλέπονται βροχές (με υποχώρηση της θερμοκρασίας), οι οποίες μάλιστα θα διαρκέσουν μέχρι Παρασκευή.

Αναλυτικά στην πρόγνωσή του αναφέρει:

“Τα πρώτα μετεωρολογικά στοιχεία όσον αφορά στο Θεσσαλικό χώρο μάλλον μας οδηγούν σε βροχές μεγαλύτερης διάρκειας και μικρότερης γενικά έντασης. Τα δε ύψη βροχόπτωσης είναι μεγάλα (είναι μεγαλύτερα στο νομό Ιωαννίνων) και σε δικές μας περιοχές.

Κυρίως δυτικές (πάλι) περιοχές αλλά και σε ανατολικές στη συνέχεια. Έναρξη των φαινομένων μάλλον έχουμε τα ξημερώματα της Τρίτης. Πιθανό να διαρκέσουν μέχρι τη Παρασκευή. Αναμένονται ύψη βροχής μέχρι 70-90 χιλιοστά στα δυτικά (υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε και κάποια έκπληξη προς τα πάνω) και 30-40 χιλιοστά στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας.

Σημαντική είναι και η πτώση της θερμοκρασίας μετά τη Πέμπτη που θα βρεθεί κοντά στους 0° η ελάχιστη και 10°-13° η μέγιστη. Στις περιοχές της Ελασσόνας πιθανό να φθάσει στους (-2°)- (-3°).”

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr