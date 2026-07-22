Ξεκινάει τον Αύγουστο η ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας

Ένα ακόμη βήμα προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας πραγματοποιείται το προσεχές διάστημα, καθώς από τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει, εκτός απροόπτου, η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, το νέο σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Σεπτέμβριο, εισάγοντας για πρώτη φορά ένα ενιαίο πλαίσιο παρακολούθησης και διαχείρισης της φαρμακευτικής αγωγής των νοσηλευόμενων ασθενών.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, να περιορίσει τη σπατάλη και να εξορθολογίσει τις φαρμακευτικές δαπάνες στα δημόσια νοσοκομεία.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος θα ενεργοποιηθούν μηχανισμοί ελέγχου, φίλτρα και περιορισμοί αντίστοιχοι με εκείνους που ισχύουν ήδη στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Παράλληλα, όλες οι συνταγές θα καταγράφονται σε ενιαία βάση δεδομένων της ΗΔΙΚΑ, δίνοντας στο υπουργείο Υγείας πλήρη εικόνα για την κατανάλωση φαρμάκων σε κάθε δημόσιο νοσοκομείο.

Μέχρι σήμερα, κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα χρησιμοποιεί το δικό του πληροφοριακό σύστημα, γεγονός που δεν επιτρέπει τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής εικόνας για το σύνολο του ΕΣΥ. Με το νέο μοντέλο, οι νοσοκομειακοί γιατροί θα συνταγογραφούν ηλεκτρονικά κάθε φαρμακευτική αγωγή που χορηγείται στους νοσηλευόμενους ασθενείς, ενώ τα δεδομένα θα συλλέγονται κεντρικά και θα αξιοποιούνται για τον σχεδιασμό πολιτικών υγείας.

Η ηλεκτρονική καταγραφή αναμένεται να προσφέρει, για πρώτη φορά, αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη φαρμακευτική κατανάλωση ανά νοσοκομείο, κλινική και θεραπευτική κατηγορία, διευκολύνοντας τόσο τον οικονομικό έλεγχο όσο και την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Ταυτόχρονα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καθώς θα είναι πλέον εφικτός ο έλεγχος της συμμόρφωσης των συνταγογραφούμενων θεραπειών με τις επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα δημόσια νοσοκομεία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΣΥ, καθώς αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια, να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να προσφέρει στο υπουργείο Υγείας πολύτιμα δεδομένα για τη χάραξη μιας πιο αποτελεσματικής φαρμακευτικής πολιτικής.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr