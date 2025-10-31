Ξεκίνησαν οι εργασίες για το καινοτόμο πάρκο στην περιοχή της ΔΕΗ – προσφορά της ΤΥΡΑΣ στην πόλη

Ένα σύγχρονο έργο στην περιοχή της ΔΕΗ, προσφορά της οικογένειας Σαράντη για τα 40 χρόνια από την ίδρυση της ΤΥΡΑΣ, παίρνει σάρκα και οστά με την εκκίνηση των χωματουργικών έργων. Στο χώρο πρόκειται να σημιουργηθούν μια σύγχρονη πλατεία και μια πρωτοποριακή παιδική χαρά.

Σήμερα βρέθηκαν στο σημείο ο δήμαρχος Νίκος Σακκάς και ο πρόεδρος της Ελληνικά Γαλακτοκομεία Στέλιος Δ. Σαράντης, καθώς υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου με επικεφαλής την μηχανικό Θεοδώρα Σαργιώτη.

Περισσότερα στο δελτίο Τύπου του δήμου που συνοδεύεεται από το ανάλογο φωτογραφικό υλικό:

“Με το καλύτερο δώρο αποχαιρετά ο Οκτώβριος του 2025 τα Τρίκαλα. Ένα μεγάλο έργο, μια εξαιρετική δωρεά για την πόλη, ξεκίνησε να κατασκευάζεται. Πρόκειται για το νέο πάρκο και τη νέα παιδική χαρά στην περιοχή οδού Κολοκοτρώνη, δωρεά της «Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ». Η δωρεά γίνεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 χρόνων της εταιρείας «ΤΥΡΑΣ», της εταιρείας – κύτταρο του Ομίλου.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της «Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ» κ. Στέλιος Δ. Σαράντης και ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς επισκέφθηκαν το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025 το υπό κατασκευή πάρκο, που περικλείεται από τις οδούς Κολοκοτρώνη, Φιλελλήνων, Σταμούλη Γάτσιου και Σαρανταπόρου. Απέναντι από τον δωρεάν χώρο στάθμευσης του Δήμου Τρικκαίων και στο μέσον μιας πυκνοκατοικημένης – και από πολλές οικογένειες – περιοχής, το πάρκο και η παιδική χαρά κατασκευάζονται σε έκταση 3,4 στρεμμάτων.

Οι κ. Σακκάς και Σαράντης είδαν από κοντά τις εργασίες και συνομίλησαν με τους μηχανικούς και το προσωπικό που απασχολείται στο έργο. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, αφορώσες σε αυτή τη φάση, την απομάκρυνση της προϋπάρχουσας παιδικής χαράς και την προεργασία για την εγκατάσταση των μηχανημάτων.

Τα στοιχεία για το έργο παρείχε στους κ. Σαράντη και Σακκά ο κ. Βάιος Σκρέκας, υπεύθυνος της εταιρείας «Αιολίς – Σκρέκας Βάιος και ΣΙΑ ΕΕ», που ανέλαβε την κατασκευή του. Επιβλέπουσα υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων – που εκπόνησε τη σχετική μελέτη – με την προϊσταμένη της υπηρεσίας κ. Θεοδώρα Σαργιώτη να παραβρίσκεται στο εργοτάξιο, μαζί με τον κ. Δημήτρη Κατσούγια, project manager – επιβλέποντα μηχανικό του έργου από την πλευρά του Ομίλου.

Επίσης παραβρέθηκαν, η υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της «Ελληνικά Γαλακτοκομεία» κ. Δήμητρα Τριανταφύλλου και η μηχανολόγος μηχανικός της «Αιολίς» κ. Σοφία Μακρή.

Η δωρεά αυτή αξιοποιεί έναν δημοτικό χώρο στην καρδιά της πόλης, μετατρέποντάς τον σε χώρο πρασίνου, διεξόδου, αναψυχής, ξεκούρασης για πλήθος τρικαλινών και δη παιδιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων ενέκρινε τη σχετική δωρεά του Ομίλου με τον τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στις 27 Μαΐου 2025. Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια Σαράντη και ο Ομιλος – ή παλιότερα η ΤΥΡΑΣ– έχουν προβεί και στο παρελθόν σε δωρεές προς τον Δήμο Τρικκαίων και δομές του, και έχουν συνεργαστεί για υλοποίηση δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας”.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων