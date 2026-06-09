Άρχισαν οι εκπτώσεις στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας – Ποια είναι η νέα τιμή των μερίδων

Έκτακτη γενική συνέλευση είχε την Παρασκευή η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, με μοναδικό θέμα τη μείωση της τιμής της συνεταιριστικής μερίδας.

Η συνέλευση αποφάσισε κάθε μερίδα να προσφέρεται πλέον με έκπτωση περίπου 35% με σκοπό την προσέλκυση αγοραστών, δηλαδή φρέσκου χρήματος.

Οι χαμένοι της προσφοράς είναι χωρίς αμφιβολία οι παλιοί μέτοχοι οι οποίοι είχαν αγοράσει τις μερίδες τους σε ακριβότερες τιμές. Με άλλα λόγια όσοι είχαν προνοήσει …μπήκαν μέσα.

Εκείνο όμως που παραμένει μετέωρο είναι για ποιο λόγο η τράπεζα έκανε έκτακτη γενική συνέλευση τον Ιούνιο ενώ πρόκειται να κάνει τον Ιούλιο την τακτική της συνέλευση, οπότε οι όποιες εκπτώσεις θα μπορούσαν να γίνουν τότε.

Η απάντηση ενδεχομένως κρύβεται στα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 τα οποία θα ανακοινωθούν στην τακτική συνέλευση.

trikalaenimerosi.gr (απο τη στήλη kampos land)