Ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί για τα έργα ορεινής υδρονομίας στη Θεσσαλία

Σε διαγωνισμό έβγαλε και επίσημα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα έργα AQUA MONTIS, που αφορούν στην διευθέτηση χειμάρρων στις ορεινές λεκάνες του Δασαρχείου Βόλου και εντός των ορίων του Υ.Δ. Θεσσαλίας. Το υπουργείο σε αυτή την περίπτωση είναι η αναθέτουσα αρχή του έργου.

Το κόστος του έργου με τον ΦΠΑ είναι 27,26 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 21,98 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 2 Φεβρουαρίου 2026 και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον το πόσες εταιρείες θα μπορέσει να προσελκύσει.

Στο μεταξύ αν τα έργα ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του έτους, τότε χωρίς να υπολογίζονται τυχόν καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2029.

Ουσιαστικά πρόκειται για το πρώτο από τα πολλά έργα που προγραμματίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα λεγόμενα έργα ορεινής υδρονομίας που στόχο έχουν την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής της Θεσσαλίας.

Ο σχεδιασμός των έργων ορεινής υδρονομίας στη Θεσσαλία αφορά σε επτά ορεινές λεκάνες προτεραιότητας (Δασαρχεία: Τρικάλων, Καλαμπάκας, Ελασσόνας, Λάρισας & Αγιάς, Βόλου, Λαμίας και Καρδίτσας), όπου θα πραγματοποιηθούν έργα ορεινής υδρονομίας, με το σύνολο των ρεμάτων να υπερβαίνει τα 2.000 χλμ. Το συνολικό τους κόστος εκτιμάται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Τα έργα που θα γίνουν, κατά προτεραιότητα, στις ορεινές κοίτες των ρεμάτων από τα ανάντη προς κατάντη, με τη χρήση μεθόδων και υλικών συμβατών με το φυσικό περιβάλλον.

Με τα έργα αυτά στοχεύεται στην πεδινή ζώνη να μειωθεί η πλημμυρική αιχμή, να προστατεύονται τα εδάφη από αποθέσεις και διαβρώσεις, να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των κατάντη αντιπλημμυρικών έργων, να μειωθεί η ποσότητα των φερτών υλικών που καταλήγουν στις πεδινές κοίτες, να αυξηθεί η διάρκεια ζωής των ταμιευτήρων, και να μειωθεί το κόστος συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων.

Αντικείμενο του έργου

Στο αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου περιλαμβάνεται:

i. η εκπόνηση από τον ανάδοχο και η υποβολή, προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, για έγκριση, της οριστικής δασοτεχνικής μελέτης διευθέτησης χειμάρρων και ορεινών λεκανών απορροής, η οποία θα αφορά τις εργασίες που περιγράφονται στο υπό στοιχεία

(ii) κατωτέρω (στο εξής η «Μελέτη»). Κατά την εκπόνηση της Μελέτης στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας, οι τελικές υπό έγκριση θέσεις και επεμβάσεις δύνανται να διαφοροποιηθούν σε σχέση με την Εγκεκριμένη Προκαταρκτική Μελέτη του Έργου ως προς

(α) το πλήθος αυτών

(β) τις διαστάσεις και τη χωροθέτησή τους σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου και

(γ) το είδος των επεμβάσεων (τεχνικά, φυτοτεχνικά ή μικτά έργα).

Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν δύναται να συνεπάγεται αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

ii. η εκτέλεση εργασιών για την αντιπλημμυρική θωράκιση των ορεινών λεκανών απορροής της περιοχής μελέτης βάσει της εγκεκριμένης προκαταρκτικής Μελέτης και συγκεκριμένα:

κατασκευή φραγμάτων βάρους από σκυρόδεμα

κατασκευή φραγμάτων βάρους από αργολιθοδομή

κατασκευή προβόλων

κατασκευή τοίχων επένδυσης κοιτών από σαρζανέτ

κατασκευή τοίχων επένδυσης κοιτών από σκυρόδεμα

κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων

δημιουργία ζωνών διέλευσης

Διαμόρφωση – καθαρισμοί κοιτών ρεμάτων

