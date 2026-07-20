Νεραϊδοχώρι: Σύγκρουση ΙΧΕ με φορτηγό – Στο Κέντρο Υγείας ηλικιωμένο ζευγάρι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 9:00 στο Νεραϊδοχώρι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Το συμβάν έλαβε χώρα στον κόμβο της κεντρικής οδού του χωριού που οδηγεί προς την πλατεία, λίγα μόλις μέτρα μετά την ταβέρνα «Μαργαρίτης».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης στο οποίο επέβαιναν ένας 75χρονος οδηγός και η συνομήλικη σύζυγός του, κινούνταν με κατεύθυνση από την πλατεία προς την κεντρική οδό. Κατά την έξοδό του από τον κόμβο, το όχημα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με επικαθήμενο φορτηγό, το οποίο εκείνη την ώρα ερχόταν από την πλευρά της Πύρρας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Πύλης, το οποίο παρέλαβε τους δύο ηλικιωμένους και τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Πύλης για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την εκτίμηση της κατάστασής τους.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης.

pylinews.gr