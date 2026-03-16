Νεκρή σε τροχαίο στη Λαμία 27χρονη Τρικαλινή μητέρα τριών παιδιών

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην είσοδο της Λαμίας, στον δρόμο που οδηγεί προς Ανθήλη και Ροδίτσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούστηκαν μετωπικά, υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα όχημα βγήκε εκτός δρόμου.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν τρία άτομα. Η οδηγός του ενός αυτοκινήτου τραυματίστηκε πιο σοβαρά και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου και κατέληξε

Νεκρή είναι η 27χρονη Τρικαλινή Αργυρώ Μιχαλάκη, μητέρα τριών παιδιών, η οποία εργαζόταν και διέμενε μόνιμα στη Λαμία.

Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης ο οδηγός και ο συνοδηγός του δεύτερου οχήματος, πατέρας και γιος, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

