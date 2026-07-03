Να μη συμπίπτουν τα πανηγύρια με τον Εσπερινό ζητά ο Τρίκκης Χρυσόστομος

Μεταφορά των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην κυριώνυμη ημέρα της εορτής, κατά τις απογευματινές ή βραδινές ώρες, προτείνει ο Μητροπολίτης Τρίκκης Χρυσόστομος, ώστε οι ακολουθίες να μη χάνουν τη συμμετοχή πιστών και μελών των συλλόγων.

Με εγκύκλιό του προς τους προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια των πολιτιστικών συλλόγων της Μητρόπολης, ο κ. Χρυσόστομος θέτει ζήτημα αλλαγής στον τρόπο οργάνωσης των τοπικών πανηγυριών.

Ο Μητροπολίτης Τρίκκης αναγνωρίζει τη συμβολή των συλλόγων στη διατήρηση των παραδόσεων και στην κοινωνική συνοχή των ενοριών και των χωριών, ζητά όμως να επανεξεταστεί μια πρακτική που, όπως αναφέρει, δημιουργεί δυσκολίες στην εκκλησιαστική ζωή.

Αφορμή της παρέμβασης αποτελεί το γεγονός ότι σε αρκετές ενορίες, στην πόλη και τα χωριά, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις προς τιμήν Αγίων ή εορτών της πανηγυρίζουσας ενορίας γίνονται την παραμονή της εορτής.

Πρόκειται για την ίδια ημέρα κατά την οποία τελείται ο Πανηγυρικός Εσπερινός.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η πρόθεση των συλλόγων είναι να τιμηθούν οι Άγιοι και να αναδειχθεί η τοπική παράδοση. Στην πράξη όμως, αρκετοί πιστοί και μέλη συλλόγων δεν συμμετέχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις, επειδή βρίσκονται στην προετοιμασία των πολιτιστικών δράσεων.

Έτσι, ο Πανηγυρικός Εσπερινός, που αποτελεί την πνευματική έναρξη της εορτής, στερείται της παρουσίας πολλών ανθρώπων.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις παρατείνονται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κατά τον κ. Χρυσόστομο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί από όσους συμμετέχουν να αδυνατούν την επόμενη ημέρα να παρευρεθούν στη Θεία Λειτουργία, η οποία αποτελεί την κορύφωση της πανηγύρεως.

Η πρόταση που καταθέτει προς τους πολιτιστικούς συλλόγους είναι οι εκδηλώσεις και τα παραδοσιακά πανηγύρια να πραγματοποιούνται από εδώ και στο εξής την κυριώνυμη ημέρα της εορτής, κατά τις απογευματινές ή βραδινές ώρες.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξηγεί, οι πιστοί θα μπορούν πρώτα να συμμετέχουν στον Εσπερινό, στη Θεία Λειτουργία και στις υπόλοιπες λατρευτικές εκδηλώσεις της ενορίας, πριν ακολουθήσει το πολιτιστικό μέρος της γιορτής.

Ο Μητροπολίτης Τρίκκης θέτει και θέμα σεβασμού της νηστείας.

Όταν οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ημέρες νηστείας που ορίζει η Εκκλησία, ζητά να αποφεύγεται η προσφορά αρτύσιμων εδεσμάτων και ιδιαίτερα κρεάτων.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι η πρόβλεψη νηστίσιμων εδεσμάτων δεν αφαιρεί τίποτε από τη χαρά της γιορτής, αλλά δείχνει σεβασμό προς την εορτή που τιμάται και προς την εκκλησιαστική παράδοση του τόπου.

Ο κ. Χρυσόστομος διευκρινίζει ότι η παρέμβασή του δεν αποσκοπεί στην επιβολή κανόνων ούτε στη δημιουργία αντιπαραθέσεων.

Την παρουσιάζει ως προσπάθεια να επικαιροποιηθούν ορισμένες πρακτικές, ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και να ενισχύεται η συνεργασία της Εκκλησίας με τους πολιτιστικούς συλλόγους.

orthodoxia.info