Νίκος Πλακιάς: “Πλησιάζει η ημέρα που δεν θέλαμε να ξημερώσει ποτέ!”

Tρία χρόνια συμπληρώνονται, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Νίκος Πλακιάς από την Καλαμπάκα, ο τραγικός πατέρας των δύο κοριτσιών του και της ανιψιάς του, που έχασαν τη ζωή τους το μοιραίο βράδυ, σε ανάρτησή του αναφέρει:

”28/02/26

Πλησιάζει η ημέρα που δεν θέλαμε να ξημερώσει ποτέ !!!

Η ημέρα που τα τρια κορίτσια μας πριν τρία χρόνια αποχαιρέτησαν τους γονείς τα αδέρφια τους τους συγγενείς τους και όλους τους φίλους τους εκεί στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης μας.

Εκεί όπου και φέτος θα δηλώσουμε την παρουσία μας όπως υποσχεθήκαμε από την αρχή.

Μια παρουσία που φέτος πρέπει να είναι πιο έντονη ενόψει και των δικαστηρίων που θα ακολουθήσουν σε ένα μήνα.

Το φετινό κάλεσμα απευθύνεται σε όλο τον νομό μας άσχετα με τις εκδηλώσεις που θα γίνουν κάποια άλλη ώρα σε όλη την χώρα.

Εκεί θα είμαστε για τις 57 ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα.

Χωρίς κομματικές ταυτότητες, χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, χωρίς χρώματα και σημαίες.”