Νέο σχήμα Αντιδημάρχων στον Δήμο Πύλης – Ανασχηματισμός για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών

Με απόφαση του Δημάρχου Πύλης ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός της Δημοτικής Αρχής, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την επιτάχυνση του δημοτικού έργου.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους:

• Λαμπρινή (Ρούλα) Οικονόμου

Αναλαμβάνει την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας, με ευθύνη τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και την τέλεση πολιτικών γάμων.

• Σωτήριος (Λάκης) Χαντζής

Αναλαμβάνει την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, με αρμοδιότητα τον συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Πολεοδομίας. Παράλληλα ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

• Κωνσταντίνος Πλαστήρας

Αναλαμβάνει την Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού και Τουρισμού, έχοντας την ευθύνη των θεμάτων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς, Αθλητισμού, Τουρισμού, Απασχόλησης και Αδειοδοτήσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

• Παναγιώτης Τσόλας

Αναλαμβάνει την Αντιδημαρχία Συντονισμού Έργων Αυτεπιστασίας, Ηλεκτροφωτισμού και Παιδικών Χαρών, με αντικείμενο την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφάλεια των αντίστοιχων υποδομών.

• Βασιλική (Βάσω) Παλλαντζά

Αναλαμβάνει την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού, με ευθύνη τις κοινωνικές δομές, την προστασία της δημόσιας υγείας, τη μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες και τον πολιτισμό.

• Θωμάς (Μάκης) Παπαγεωργίου

Αναλαμβάνει την Αντιδημαρχία Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με ευθύνη τη λειτουργία των Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ.

• Απόστολος Γκουλιόπουλος

Αναλαμβάνει την Αντιδημαρχία Καθημερινότητας (Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής), με ευθύνη την καθαριότητα, το περιβάλλον και το πράσινο.

Κατά τόπους Αντιδήμαρχοι

Με την ίδια απόφαση ορίζονται επίσης κατά τόπους Αντιδήμαρχοι:

Δ.Ε. Πύλης: Λαμπρινή (Ρούλα) Οικονόμου

Δ.Ε. Νεράιδας και Μυροφύλλου: Σωτήριος Χαντζής

Δ.Ε. Γόμφων: Απόστολος Γκουλιόπουλος

Δ.Ε. Πιαλείων: Θωμάς (Μάκης) Παπαγεωργίου

Οι κατά τόπους Αντιδήμαρχοι αναλαμβάνουν την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών στις Δημοτικές Ενότητες, την παρακολούθηση των έργων, τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων, καθώς και σειρά διοικητικών αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάζονται με την απόφαση του Δημάρχου.

Δήλωση του Δημάρχου Πύλης

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους Αντιδημάρχους που ολοκλήρωσαν τη θητεία τους για την πολύτιμη προσφορά, τη συνεργασία και την προσπάθεια που κατέβαλαν όλο αυτό το διάστημα προς όφελος του Δήμου Πύλης και των δημοτών μας.

Παράλληλα, καλωσορίζω τους νέους Αντιδημάρχους στο νέο τους ρόλο. Είμαι βέβαιος ότι με υπευθυνότητα, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας θα ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των καθηκόντων τους.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, με μοναδικό στόχο έναν σύγχρονο, λειτουργικό και ανθρώπινο Δήμο, που θα βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον πολίτη και στις ανάγκες κάθε τοπικής κοινότητας.»