Νέο Δημαρχείο αποκτά η Πύλη – Χρηματοδότηση 2,6 εκατ. ευρώ για ανακατασκευή και επέκταση του διοικητηρίου

Ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής των τελευταίων ετών για τον Δήμο Πύλης μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 2.602.650 ευρώ για την ανακατασκευή και επέκταση του Δημαρχείου της πόλης.

Πρόκειται για ένα έργο που η δημοτική αρχή είχε θέσει εξαρχής ως βασική προτεραιότητα, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου διοικητικού κέντρου που θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών και θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το σημερινό κτίριο του Δημαρχείου διαθέτει ιδιαίτερη ιστορική σημασία για την τοπική κοινωνία. Κατασκευάστηκε το 1962 από το Υπουργείο Παιδείας και λειτούργησε ως Γυμνάσιο Πύλης μέχρι το 1985. Στη συνέχεια παραχωρήθηκε στον Δήμο, ανακαινίστηκε και μετατράπηκε σε διοικητήριο, στεγάζοντας έκτοτε τις δημοτικές υπηρεσίες.

Περισσότερα από σαράντα χρόνια μετά τη μετατροπή του σε Δημαρχείο, το κτίριο οδηγείται σε μια νέα εποχή. Η εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει τόσο τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων όσο και την επέκταση των χώρων, ώστε να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό και ενεργειακά αναβαθμισμένο διοικητήριο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η αρχιτεκτονική πρόταση βασίζεται στη βραβευμένη μελέτη που είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στον ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών που προκήρυξε ο Δήμος Πύλης το 2020. Η μελέτη διατηρεί τον χαρακτήρα του ιστορικού κτιρίου, ενώ παράλληλα ενσωματώνει σύγχρονα αρχιτεκτονικά στοιχεία και νέες λειτουργίες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο Δημαρχείο θα αποτελέσει όχι μόνο διοικητικό κέντρο, αλλά και σημείο αναφοράς για την ευρύτερη αναβάθμιση του αστικού ιστού της Πύλης. Η επέκταση του κτιρίου συνδέεται με τον δημόσιο χώρο και την παραποτάμια ζώνη, δημιουργώντας ένα πιο ανοιχτό και προσβάσιμο περιβάλλον για τους πολίτες.

Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακράς διεκδίκησης της δημοτικής αρχής, ενώ καθοριστική θεωρείται η πρόσφατη συνάντηση του δημάρχου Πύλης Κωνσταντίνου Μαράβα με τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρώην δημάρχου Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Πύλης αναμένεται να αποκτήσει ένα σύγχρονο και πλήρως αναβαθμισμένο διοικητικό συγκρότημα, το οποίο θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των υπηρεσιών, θα ενισχύσει την εξυπηρέτηση των δημοτών και θα συμβάλει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κέντρου της πόλης.

Τάσος Πλέντζας, trikalaenimerosi.gr