Το μεγαλύτερο έργο ανάδειξης νέου τοπόσημου των Τρικάλων υλοποιείται γύρω και εντός του λόφου Προφήτη Ηλία. Ο Δήμος Τρικκαίων με πέντε ξεχωριστά έργα παραδίδει σταδιακά έναν νέο πόλο αναψυχής, εκπαίδευσης, τουρισμού, τεχνολογίας, ιστορίας.

Ταυτόχρονα, το Διαχρονικό Μουσείο Τρικάλων, συμπληρώνει τη δημιουργία ενός παζλ δράσεων για κάθε επισκέπτη/τρια.

Τα έργα συντελούν στην ανάδειξη μιας νέας, πρόσθετης ταυτότητας της πόλης, που, με τη συνδρομή των εθνικών οδών, θα αποτελεί πλέον την πιο κεντροβαρική πόλη της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Με τα έργα που υλοποιούνται, ο Δήμος Τρικκαίων αναδεικνύει το ιστορικό και μουσικό υπόβαθρο της πόλης, την τεχνολογική πρωτοπορία, τη φυσική ζωή και το περιβάλλον, αποτελώντας σημείο αναφοράς για μαθητές, εκπαιδευτικούς, επισκέπτες, ερευνητές, λάτρεις της φύσης και της τεχνολογικής εξέλιξης.

Τα έργα

Αναλυτικά, τα έργα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης υλοποιούνται, είναι:

Διαδραστικό Μουσείο Τεχνολογίας

(«Παρεμβάσεις – Βελτιώσεις του Δημοσίου Χώρου στο Δήμο Τρικκαίων Υποέργο 2.1 Προμήθεια εξοπλισμού διαδραστικού χώρου τεχνολογίας» ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU και προϋπολογισμό 1.237.644 € με ΦΠΑ)

Περιλαμβάνονται:

Θεματικές ενότητες για Ενέργεια , Επικοινωνία, Πληροφορική,

, Υπαίθριο διαδραστικό πάρκο

Σταθμοί VR

Διαδραστικοί σταθμοί για έξυπνα κτήρια, gaming, wearables, τηλεματική, μουσική και ψυχαγωγία

για έξυπνα κτήρια, gaming, wearables, τηλεματική, μουσική και ψυχαγωγία Συστήματα εικονικής περιήγησης και διαδραστικοί χάρτες

και Στατικά ποδήλατα

Εκθέματα εξωτερικού χώρου

Video walls, tablets, πολυδιαδραστικά τραπέζιακαι πλήρες ασύρματο δίκτυο

Παθητικό Νηπιαγωγείο Τρικάλων (20ο Νηπιαγωγείο)

Κατασκευή 20ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων, ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» με προϋπολογισμό 695.000 €

Αναβάθμιση Προφήτη Ηλία

«Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημοσίου χώρου στον Δήμο Τρικκαίων Υποέργο 2: Ανάδειξη, προστασία και αναβάθμιση λόφου προφήτη Ηλία», ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU και προϋπολογισμό 7.000.000 € (με ΦΠΑ)

Περιλαμβάνονται:

Δίκτυο Περιπατητικών Διαδρομών και Σημείων Στάσης Πάρκο Ενδημικής Χλωρίδας & Πανίδας

Νέο κέντρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης Χώρος ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας

Συνολικός προϋπολογισμός: 8.932.644€

Τα έργα στο Βαρούσι

Ανάπλαση Βαρουσίου – Οικία Τζάνα

(«Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημόσιου χώρου στον Δήμο Τρικκαίων Υποέργο 1: «Ανάπλαση Παλαιάς Πόλης Τρικάλων (Βαρούσι) και μετατροπή της Οικίας Τζάνα σε χώρο δημιουργικής έκφρασης και βιωματικής ανάπτυξης», ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU και προϋπολογισμό 3.600.000 € με ΦΠΑ).

Περιλαμβάνει:

Αναπλάσεις σε 18 οδούς Νέο χώρο δημιουργικής έκφρασης και βιωματικής ανάπτυξης

Το Σπίτι Τρικαλινών Δημιουργών

Το πρώτο στην Ευρώπη κτίσμα που ανακατασκευάστηκε και θα λειτουργήσει ως μουσείο, όντας παραλλήλως και παθητικό κτήριο.

(«Αποκατάσταση, αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου “Αρχοντικό Κυρνάσιου”» με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με 913.900 € – 666.300€ για το κτηριακό και 213.900€ για το ψηφιακό τμήμα)

Περιλαμβάνονται:

ΜΟΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ TIMELINE RADIO ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ JUKEBOX 3D ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΙ; ΗΧΗΤΙΚΟ/ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ

Συνολικός προϋπολογισμός έργων Βαρουσίου: 4.513.900 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ: 13.446.544

Το Διαχρονικό Μουσείο Τρικάλων

Το Διαχρονικό Μουσείο Τρικάλων εισέρχεται στην τελική ευθεία, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας υπέγραψε τη δημοπράτηση του κτηρίου, («Επισκευή, εκσυγχρονισμός και μετατροπή του κτιρίου ΤΑΞΥΠ Τρικάλων σε Διαχρονικό Μουσείο Τρικάλων», 1ο Υποέργο, προϋπολογισμός 10,8 εκ. €) μετά και την ένταξή του στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-27» και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ: 24.246.544 €

Η νέα εικόνα της περιοχής

Ολόκληρη η περιοχή του λόφου και της εισόδου του από τη ΝΑ πλευρά, αλλάζει σημαντικά. Από τον χώρο της πρώην ΤΑΞΥΠ, οι επισκέπτες θα μπορούν:

– να εισέρχονται στο Διαχρονικό Μουσείο Τρικάλων

– να επισκέπτονται το Διαδραστικό μουσείο τεχνολογίας

– να περιβαδιαίνουν τον νέο, αναβαθμισμένο λόφο Προφήτη Ηλία με το Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας.

Προηγήθηκε σειρά ενεργειών, συνεργασία και συνεννόηση ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και τον Δήμο Τρικκαίων, για ενοικίαση του χώρου της πρώην ΤΑΞΥΠ, των περίπου 15 στρεμμάτων.

Οι επισκέπτες θα εισέρχονται στον χώρο μετά από η περιήγηση, τόσο στα στενά του Βαρουσίου, που επίσης αναπλάθεται, όσο και στο Σπίτι Τρικαλινών Δημιουργών, που ολοκληρώνεται πολύ σύντομα

Επομένως η διαδρομή «μανάβικα» – Βαρούσι – χώρος πρώην ΤΑΞΥΠ – λόφος Προφήτη Ηλία», αναζωογονεί την πόλη και αναδεικνύει τα νέα της τοπόσημα.

Από το γραφείο Τύπου