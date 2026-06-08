Νέος ποδηλατόδρομος στην οδό Λέσβου – Διαγραμμίσεις στην πόλη για την ασφάλεια των ποδηλατών (φωτο)

Με το κόκκινο χρώμα των ποδηλατοδρόμων στα Τρίκαλα ολοκληρώνονται οι διαγραμμίσεις για τη διακριτή πορεία των ποδηλάτων στην πόλη.

Οι διαγραμμίσεις έγιναν

– στον νέο ποδηλατόδρομο στην οδό Λέσβου

– στις γέφυρες Αρριανού, Γκίκα και πρώην ΚΤΕΛ

– στις συνδέσεις των ποδηλατοδρόμων με τις συγκεκριμένες γέφυρες.

Απομένουν μόνο οι τοποθετήσεις των σημάτων ποδηλάτων πάνω στον δρόμο και της φοράς πορείας.

Με τις διαγραμμίσεις στην οδό Λέσβου ολοκληρώνεται το σχετικό έργο για τον ποδηλατόδρομο στα ΝΑ της πόλης, που ξεκινά από το Μουσείο Τσιτσάνη και μέσω των οδών Εθνικής Αντίστασης, Ζέρβα, Κατσιμήδου, Σπετσών, Σπετσοπούλας, Λέσβου και Καλυψούς, «κλείνει» τον κύκλο πίσω από το Μουσείο Τσιτσάνη.

Αυτός ο ποδηλατόδρομος συνδέεται

– με τους ποδηλατόδρομους του Ληθαίου ακριβώς στο Μουσείο Τσιτσάνη

– με τον υπό κατασκευή ποδηλατόδρομο στην οδό Καρδίτσης, στη διασταύρωση με την οδό Λέσβου.

Τα έργα με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 κατά σειρά είναι:

– «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων»,

– «Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλης»,

– «Περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση νότιας εισόδου πόλης»,

Λίγο πριν την ολοκλήρωση όλων των σχετικών έργων, οι ποδηλατόδρομοι στα Τρίκαλα αυξάνονται σε μήκος και δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας για κάθε ποδηλάτη και ποδηλάτισσα.

Από το γραφείο Τύπου