Νέος εξοπλισμός και 18 ασθενοφόρα στα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας

Αναβαθμίζονται τα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας, με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ύψους 1.293.800,00 €,  ξενοδοχειακό εξοπλισμό ύψους 898.687,44 € και με την προμήθεια δεκαοκτώ (18) ασθενοφόρων ύψους  1.960.000,00 €, για την κάλυψη αναγκών των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Θεσσαλίας μέσω του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027».

Ο Διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κ. Φώτης Σερέτης υπέγραψε σήμερα την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και σχεδίου διακήρυξης για την προμήθεια των ανωτέρω.

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κο Κουρέτα, για την άριστη από κοινού συνεργασία, την οποία έχουμε για την επίτευξη των ανωτέρω”, αναφέρει σε δήλωσή του.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
A/AΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΚΥ 5ΗΣ ΥΠΕ1201.612,90 €201.612,90 €250.000,00 €
2ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 5ΗΣ ΥΠΕ1129.032,26 €129.032,26 €160.000,00 €
3ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΦΙΛΜ516.129,03 €80.645,16 €100.000,00 €
4ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ, ΨΗΦΙΑΚΟ, ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ172.580,65 €72.580,65 €90.000,01 €
5ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 2ΦΑΣΙΚΟΣ, (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)66.451,61 €38.709,68 €48.000,00 €
6ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 12ch., (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)63.064,52 €18.387,10 €22.800,00 €
7ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΗ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΠ)1312.096,77 €157.258,06 €194.999,99 €
8ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕ 2 ΚΕΦΑΛΕΣ256.451,61 €112.903,23 €140.000,01 €
9ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΜΑΓΑΛΜΑΤΟΣ, ΚΛΙΒΑΝΟ 18L., ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ925.806,45 €232.258,06 €287.999,99 €
   ΣΥΝΟΛΟ:1.043.387,10 €1.293.800,00 €
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/ΑΕίδοςΜΟΝ ΜΕΤΡΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΔΟΜΗΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ ΤΕΜΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1Γραφείο Δ/ντη 140Χ80Χ72 cmΤΕΜ112216,58 €2.598,96 €3.222,71 €
2Γραφεία 1,20Χ0,75Χ0,81cmΤΕΜ24288207,06 €59.633,28 €73.945,27 €
3ΣυρταριέρεςΤΕΜ25300190,02 €57.006,00 €70.687,44 €
4Τροχήλατες  καρέκλες ΓραφείουΤΕΜ24288160,00 €46.080,00 €57.139,20 €
5Τροχήλατη καρέκλα Γραφείου Δ/ντηΤΕΜ112270,00 €3.240,00 €4.017,60 €
6Ντουλάπα Δίφυλλη   (2,00Χ0,80Χ0,45)ΤΕΜ25300332,24 €99.672,00 €123.593,28 €
7Καρέκλες επισκεπτών στα ιατρεία-γραφείαΤΕΜ40480117,07 €56.193,60 €69.680,06 €
8Τραπέζι  Συνεδριάσεων 8 θέσεων (2,70Χ1,00)ΤΕΜ112500,00 €6.000,00 €7.440,00 €
9Καρέκλες για γραφείο συνεδριάσεωνΤΕΜ32384130,00 €49.920,00 €61.900,80 €
10Καναπέδες τριθέσιοι αναμονής ασθενώνΤΕΜ16192260,00 €49.920,00 €61.900,80 €
11Τραπεζαρία κουζίνας με 6 καρέκλες  στο χώρο του αναψυκτήριουΤΕΜ224392,32 €9.415,68 €11.675,44 €
12Τραπέζι  Συνεδριάσεων 4  θέσεων (1,20Χ0,80)ΤΕΜ112250,00 €3.000,00 €3.720,00 €
13Ντουλάπες ιματισμού δίφυλλες για τα εφημερία & θαλάμους νοσηλείαςΤΕΜ12144226,00 €32.544,00 €40.354,56 €
14 Ερμάριο – ιματιοθήκη 2 θέσεων για τα αποδυτήρια του προσωπικού (210Χ,040Χ0,50)ΤΕΜ25300205,00 €61.500,00 €76.260,00 €
15Κρεβάτια μονά για τα εφημερία με  στρώμαΤΕΜ896500,00 €48.000,00 €59.520,00 €
16Κομοδίνα για τα εφημερίαΤΕΜ89650,00 €4.800,00 €5.952,00 €
17Βιτρίνα  αποθήκευσης  φαρμάκων & υγειονομικού υλικούΤΕΜ896148,50 €14.256,00 €17.677,44 €
18Εξεταστικό κρεβάτιΤΕΜ11132200,00 €26.400,00 €32.736,00 €
19Σκαλοπάτια εξεταστικών κρεβατιώνΤΕΜ11132100,00 €13.200,00 €16.368,00 €
20Κρεβάτι ΝοσηλείαςΤΕΜ448800,00 €38.400,00 €47.616,00 €
21Κομοδίνο νοσηλείαςΤΕΜ448210,00 €10.080,00 €12.499,20 €
22Τροχήλατο Σκαμπό ΙατρούΤΕΜ1012083,00 €9.960,00 €12.350,40 €
23Καλάθι απορριμμάτων  ΓραφείουΤΕΜ303608,69 €3.128,40 €3.879,22 €
24Καλάθι απορριμμάτων 100 LΤΕΜ10120100,00 €12.000,00 €14.880,00 €
25Πίνακας ΑνακοινώσεωνΤΕΜ56070,00 €4.200,00 €5.208,00 €
26ΚαλόγεροςΤΕΜ2530012,00 €3.600,00 €4.464,00 €
 ΣΥΝΟΛΟ 3634356 724.747,94 €898.687,44 €
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
A/AΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ ΤΜΧ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΦΠΑΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (4×2)1488.709,68 €1.241.935,48 €24%1.540.000,00 €
2ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ (4×2)484.677,41 €338.709,68 €24%420.000,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ181.580.645,16 € 1.960.000,00 €

