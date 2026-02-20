Νέος εξοπλισμός και 18 ασθενοφόρα στα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας

Αναβαθμίζονται τα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας, με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ύψους 1.293.800,00 €, ξενοδοχειακό εξοπλισμό ύψους 898.687,44 € και με την προμήθεια δεκαοκτώ (18) ασθενοφόρων ύψους 1.960.000,00 €, για την κάλυψη αναγκών των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Θεσσαλίας μέσω του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027».

Ο Διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κ. Φώτης Σερέτης υπέγραψε σήμερα την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και σχεδίου διακήρυξης για την προμήθεια των ανωτέρω.

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κο Κουρέτα, για την άριστη από κοινού συνεργασία, την οποία έχουμε για την επίτευξη των ανωτέρω”, αναφέρει σε δήλωσή του.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 1 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΚΥ 5ΗΣ ΥΠΕ 1 201.612,90 € 201.612,90 € 250.000,00 € 2 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 5ΗΣ ΥΠΕ 1 129.032,26 € 129.032,26 € 160.000,00 € 3 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΦΙΛΜ 5 16.129,03 € 80.645,16 € 100.000,00 € 4 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ, ΨΗΦΙΑΚΟ, ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 1 72.580,65 € 72.580,65 € 90.000,01 € 5 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 2ΦΑΣΙΚΟΣ, (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) 6 6.451,61 € 38.709,68 € 48.000,00 € 6 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 12ch., (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) 6 3.064,52 € 18.387,10 € 22.800,00 € 7 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΗ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΠ) 13 12.096,77 € 157.258,06 € 194.999,99 € 8 ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕ 2 ΚΕΦΑΛΕΣ 2 56.451,61 € 112.903,23 € 140.000,01 € 9 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΜΑΓΑΛΜΑΤΟΣ, ΚΛΙΒΑΝΟ 18L., ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 9 25.806,45 € 232.258,06 € 287.999,99 € ΣΥΝΟΛΟ: 1.043.387,10 € 1.293.800,00 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α/Α Είδος ΜΟΝ ΜΕΤΡ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΔΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 Γραφείο Δ/ντη 140Χ80Χ72 cm ΤΕΜ 1 12 216,58 € 2.598,96 € 3.222,71 € 2 Γραφεία 1,20Χ0,75Χ0,81cm ΤΕΜ 24 288 207,06 € 59.633,28 € 73.945,27 € 3 Συρταριέρες ΤΕΜ 25 300 190,02 € 57.006,00 € 70.687,44 € 4 Τροχήλατες καρέκλες Γραφείου ΤΕΜ 24 288 160,00 € 46.080,00 € 57.139,20 € 5 Τροχήλατη καρέκλα Γραφείου Δ/ντη ΤΕΜ 1 12 270,00 € 3.240,00 € 4.017,60 € 6 Ντουλάπα Δίφυλλη (2,00Χ0,80Χ0,45) ΤΕΜ 25 300 332,24 € 99.672,00 € 123.593,28 € 7 Καρέκλες επισκεπτών στα ιατρεία-γραφεία ΤΕΜ 40 480 117,07 € 56.193,60 € 69.680,06 € 8 Τραπέζι Συνεδριάσεων 8 θέσεων (2,70Χ1,00) ΤΕΜ 1 12 500,00 € 6.000,00 € 7.440,00 € 9 Καρέκλες για γραφείο συνεδριάσεων ΤΕΜ 32 384 130,00 € 49.920,00 € 61.900,80 € 10 Καναπέδες τριθέσιοι αναμονής ασθενών ΤΕΜ 16 192 260,00 € 49.920,00 € 61.900,80 € 11 Τραπεζαρία κουζίνας με 6 καρέκλες στο χώρο του αναψυκτήριου ΤΕΜ 2 24 392,32 € 9.415,68 € 11.675,44 € 12 Τραπέζι Συνεδριάσεων 4 θέσεων (1,20Χ0,80) ΤΕΜ 1 12 250,00 € 3.000,00 € 3.720,00 € 13 Ντουλάπες ιματισμού δίφυλλες για τα εφημερία & θαλάμους νοσηλείας ΤΕΜ 12 144 226,00 € 32.544,00 € 40.354,56 € 14 Ερμάριο – ιματιοθήκη 2 θέσεων για τα αποδυτήρια του προσωπικού (210Χ,040Χ0,50) ΤΕΜ 25 300 205,00 € 61.500,00 € 76.260,00 € 15 Κρεβάτια μονά για τα εφημερία με στρώμα ΤΕΜ 8 96 500,00 € 48.000,00 € 59.520,00 € 16 Κομοδίνα για τα εφημερία ΤΕΜ 8 96 50,00 € 4.800,00 € 5.952,00 € 17 Βιτρίνα αποθήκευσης φαρμάκων & υγειονομικού υλικού ΤΕΜ 8 96 148,50 € 14.256,00 € 17.677,44 € 18 Εξεταστικό κρεβάτι ΤΕΜ 11 132 200,00 € 26.400,00 € 32.736,00 € 19 Σκαλοπάτια εξεταστικών κρεβατιών ΤΕΜ 11 132 100,00 € 13.200,00 € 16.368,00 € 20 Κρεβάτι Νοσηλείας ΤΕΜ 4 48 800,00 € 38.400,00 € 47.616,00 € 21 Κομοδίνο νοσηλείας ΤΕΜ 4 48 210,00 € 10.080,00 € 12.499,20 € 22 Τροχήλατο Σκαμπό Ιατρού ΤΕΜ 10 120 83,00 € 9.960,00 € 12.350,40 € 23 Καλάθι απορριμμάτων Γραφείου ΤΕΜ 30 360 8,69 € 3.128,40 € 3.879,22 € 24 Καλάθι απορριμμάτων 100 L ΤΕΜ 10 120 100,00 € 12.000,00 € 14.880,00 € 25 Πίνακας Ανακοινώσεων ΤΕΜ 5 60 70,00 € 4.200,00 € 5.208,00 € 26 Καλόγερος ΤΕΜ 25 300 12,00 € 3.600,00 € 4.464,00 € ΣΥΝΟΛΟ 363 4356 724.747,94 € 898.687,44 €