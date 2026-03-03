Νέοι έλεγχοι της Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ-Πιθανό να υπάρξουν νέα πρόστιμα

Τη διενέργεια ελέγχων για την εφαρμογή του Action Plan 2, που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση ως οδικό χάρτη εξυγίανσης των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω της ΓΔΕΛΕΠ, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα dimokratia.gr στο μικροσκόπιο τίθεται κυρίως το ζήτημα του ζωικού κεφαλαίου και ενδεχόμενων ψευδών δηλώσεων, ακόμη και μετά την αναδιάρθρωση του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικότερα η DG AGRI θα προχωρήσουν σε ελέγχους για να επαληθεύσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει το σχέδιο δράσης.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί, διασφαλίζοντας ότι οι πληρωμές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής χορηγούνται αποκλειστικά για επιλέξιμα και υπαρκτά ζώα.

Το Action Plan 2 κατατέθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2025 και αφορά την ενίσχυση των διασταυρωτικών ελέγχων για αιγοπρόβατα και αγροτικές εκτάσεις. Το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή στα τέλη Νοεμβρίου με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων προειδοποίησε σε ανακοίνωσή της ότι οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί εποπτείας δεν διστάζουν να επιβάλλουν βαριές δημοσιονομικές διορθώσεις όταν εντοπίζονται αποκλίσεις. Όπως επισημαίνει, το κόστος τέτοιων παρεκκλίσεων έχει ήδη επιβαρύνει τη χώρα και τους συνεπείς παραγωγούς στο παρελθόν.