Η νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2026 φέρνει 510 μόνιμες προσλήψεις σε δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με τα βασικά σημεία που ανακοινώθηκαν. Η διαδικασία αφορά συνολικά 34 ειδικότητες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών του χώρου της υγείας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), καθώς και υποψήφιοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΑΣΕΠ, ενώ το εμπρόθεσμο καθορίζεται αποκλειστικά από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η πληρωμή του παραβόλου ή η εκτύπωση της αίτησης δεν επηρεάζουν το εμπρόθεσμο, γι’ αυτό και οι υποψήφιοι καλούνται να προχωρήσουν σε έγκαιρη υποβολή για την αποφυγή τεχνικών προβλημάτων κατά τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας.

(*) Στo νοσοκομείο Τρικάλων, σύμφωνα με την κατανομή, θα καλυφθούν τέσσερις (4) συνολικά θέσεις.

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (2) και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (2).

Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη σωστή επιλογή κωδικού θέσης και στον έλεγχο των τυπικών προσόντων που αντιστοιχούν σε κάθε ειδικότητα. Η ορθή συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων είναι κρίσιμη για την εγκυρότητα της αίτησης.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στο ΑΣΕΠ ανοίγουν την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, στις 08:00 το πρωί. Παράλληλα, η διαδικασία θα παραμείνει ενεργή έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, με καταληκτική ώρα τις 14:00.

Τέλος, συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής πριν από τη λήξη της προθεσμίας, ώστε να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη.

Τάσος Πλέντζας (trikalaenimerosi.gr)