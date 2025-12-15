Νέα “Πλατεία Υψωνα Λεμεσού” στα Τρίκαλα

Με την ονοματοδοσία της πλατείας “Υψωνα Λεμεσού” στα Τρίκαλα, επικυρώθηκε η πλήρης και ουσιαστική αδελφοποίηση (ή, διδυμοποίηση, όπως ονομάζεται στην Κύπρο) των Δήμων Τρικκαίων και Κουρίου (τέως Υψωνα).

Η σχετική τελετή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα λόγω του 14ου Μύλου των Ξωτικών, σε πλατεία επί της οδού Καλαμπάκας στα Τρίκαλα, λίγο πριν τις πλατείες Αμπεργκ και Ταλάνς, που επίσης είναι αδελφοποημένες με τη θεσσαλική πόλη.

Εξάλλου ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Θεσσαλίας, Νίκος Σακκάς, περιέγραψε με σαφήνεια την πολιτική του Δήμου: ενίσχυση των δεσμών μέσω μιας πραγματικής, ουσιαστικής αδελφοποίησης, (“που δεν έμεινε κενό γράμμα”) με πλήθος επί μέρους δραστηριοτήτων, που ήδη συντελείται με τους Κύπριους αδελφούς. Και , ταυτοχρόνως, ρεαλιστική διαμόρφωση σχέσεων ουσίας με κάθε αδελφοποιημένο με τα Τρίκαλα Δήμο. Στην ομιλία του ο κ. Σακκάς στάθηκε και στα πολλά και ποικίλα βήματα συνεργασιών που ήδη έχουν συντελεστεί από το 2018, όταν και επισημοποιήθηκε η αδελφοποίηση, με ανταλλαγές στον πολιτιστικό κυρίως τομέα.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, που ως τ. Δήμαρχος Τρικκαίων υπέγραψε την αδελφοποίηση, αφού εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την πορεία της αδελφοποίησης, επεσήμανε τις στενότερες σχέσεις που σηματοδοτεί η ονοματοδοσία, αναφερόμενος στην περαιτέρω ενίσχυση της επικοινωνίας, όχι μόνο των δημοτικών αρχών, αλλά και πολιτών από τις δύο χώρες.

Ο Δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου χαρακτηρίζοντας ιστορική και συμβολική τη στιγμή της ονοματοδοσίας, τόνισε πως η πράξη αυτή αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της κοινής βούλησης για να οικοδομηθούν σχέσεις με βάση κοινές αξίες, όπως ο αλληλοσεβασμός και η δημιουργική σύμπραξη των τοπικών κοινωνιών.

Η σεμνή τελετή εστίασε στον πολιτισμό, με την έμφαση να δίνεται στον χορό και το τραγούδι, καθώς μέλη του Δημοτικού Χορευτικού Τρικάλων απέδωσαν 4 ελληνικούς και 1 κυπριακό χορό. Μια γιορτή που σηματοδοτήθηκε από τη συμμετοχή σχεδόν όλων των παρευρισκομένων στον χορό.

Η αδελφοποίηση του Δήμου Τρικκαίων και του τέως Δήμου Υψωνα ξεκίνησε ως ιδέα από το 2016 και ολοκληρώθηκε επισήμως το 2018 στην Κύπρο. Ο Δήμος Κουρίου προέκυψε την 1η Ιουλίου 2024, από τη συνένωση των 9 κοινοτήτων/δημοτικών διαμερισμάτων της δυτικής Λεμεσού:

Ύψωνας (ο οποίος προηγουμένως ήταν Δήμος), Τραχώνι, Επισκοπή, Κολόσσι, Ερήμη, Ασώματος, Ακρωτήρι, Καντού, Σωτήρα.

Πήρε το όνομά του από το αρχαίο Βασίλειο του Κουρίου, μια από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαιότητας στην Κύπρο, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή.

Ο νέος Δήμος αποτελεί ενιαία αυτοδιοικητική οντότητα στη δυτική επαρχία της Λεμεσού.

Από την πλευρά των Κυπρίων παραβρέθηκαν, εκτός από την πολυμελή αποστολή κατοίκων του Δήμου Κουρίου, οι Αλέκα Στυλιανού (αντιδήμαρχος Υψωνα), Νίκος Νικολάου (αντιδήμαρχος Σωτήρας), Αντρέας Αρέστη (αντιδήμαρχος Ερήμης) Κυριάκος Χριστοδούλου (αντιδήμαρχος Τραχωνίου), Γεώργιος Κωνσταντίνου (αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου), Ελενα Θεμιστοκλέους (αντιδήμαρχος Ασωμάτου), Σοφοκλής Γεωργίου (αντιδήμαρχος Κάντου), Ολγα Κωνσταντίνου, Βάσος Κυριάκου, Μάριος Μιχαήλ, Μιχάλης Περατικός, (δημοτικοί σύμβουλοι).

Παραβρέθηκαν, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι Τεχνικών Εργων και Διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας Θανάσης Τσιάρας και Θανάσης Ξάφος αντιστοίχως, οι αντιδήμαρχοι Τρικκαίων Σοφία Αλεστά, Ζωή Παπαναστασίου, Μιχάλης Λάππας, Τάκης Παζαΐτης, οι πρόεδροι των δημοτικών εταιρειών ΔΕΥΑΤ, e-trikala ΑΕ και Αστική Ανάπτυξη ΑΕ, Χρήστος Μπλουγούρας, Εφη Λεβέντη και Γιώργος Ζιώγας αντιστοίχως, ο εντεταλμένος σύμβουλος Αγροτικής Ανάπτυξςη Βασίλης Κρανιάς, οι δημοτικοί σύμβουλοι Βίβαν Τέγου και Ακης Αναστασίου από τη συμπολίτευση και Λόρεν Κασσοπούλου από τη μείζονα αντιπολίτευση. Επίσης, ο αν. Διοικητής της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, αστυνομικός διευθυντής κ. Θαν. Καππάς, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Ν. Γουγουλάκης και αντιπροσωπεία της ΣΜΥ. Χαιρετισμό απέστειλαν οι βουλευτές της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, Θανάσης Λιούτας και Κατερίνα Παπακώστα.

Τα μέλη της κυπριακής αποστολής και αντιπροσωπείας επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της Ελλάδας, στον Μύλο των Ξωτικών.

Στο Μουσείο Τσιτσάνη

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με χρώμα λαϊκού τραγουδιού στο Μουσείο Τσιτσάνη. Ενα Μουσείο που, όπως υπενθύμισε ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Μιχάλης Λάππας, είναι το μοναδικό ελληνικό μουσείο που συμπεριλαμβάνεται από το Φόρουμ Ευρωπαϊκών Μουσείων (European Museum Forum – EMF), στα 35 ευρωπαϊκά μουσεία που είναι υποψήφια για το Βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς 2026 (European Museum of the Year Award – EMYA).

Αρχικώς ο Δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου θυμήθηκε τις πρώτες στιγμές του στον Δήμο Τρικκαίων τα Χριστούγεννα του 2016, αναφερόμενος στη διαδικασία αδελφοποίησης. Εστίασε, δε, στην κοινότητα ανθρώπων που πλέον έχει διαμορφωθεί με τον καιρό, με βάση την αδελφοποίηση, και στην “προσωποποίηση” του τι σημαίνει Ελλάδα και Κύπρος.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί και καταθέσεις απόψεων για την ουσία της αδελφοποίησης από αντιδημάρχους των δύο Δήμων και έγινε ανταλλαγή δώρων.

Στο μουσικό πρόγραμμα, οι Χρίστος Μοδέστου στο τραγούδι (πρόεδρος και του Συλλόγου Κυπρίων Τρικάλων), Μαρία Τύμπα στο πιάνο, Γιώργος Ρέτος στην κιθάρα και Βασίλης Μητσιάκης στο μπουζούκι, παρουσίασαν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με τραγούδια – μέγιστες επιτυχίες των Μάριου Τόκα και Βασίλη Τσιτσάνη. Ξεσήκωσαν, δε, το κοινό και τους δεκάδες επισκέπτες του Μουσείου Τσιτσάνη.

Επίσης, αντηλλάγησαν δώρα ανάμεσα στους αιρετούς των δύο Δήμων.

Χορωδίες

Η Μικτή Χορωδία του Δήμου Κουρίου και η Δημοτική Χορωδία Τρικάλων μετείχαν και σε μια ακόμη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο του 14ου Μύλου των Ξωτικών.

Το τριήμερο 12-14 Δεκεμβρίου 2025 συναντήθηκαν 25 Χορωδίες στο πλαίσιο

– της 12ης Χριστουγεννιάτικης Συνάντησης Χορωδιών

– της 11ης Πανελλήνιας Συνάντησης Χορωδιών

– της 1ης Πανελλήνιας Συνάντησης Παιδικών – Εφηβικών & Σχολικών Χορωδιών.

Τόσο στην κεντρική σκηνή του Μύλου των Ξωτικών (στις 12 Δεκεμβρίου), όσο και στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων “Αθανάσιος Τριγώνης” – αίθουσα “Δημήτρη Καβράκου” (στις 13 Δεκεμβρίου), οι δύό χορωδίες αντήλλαξαν και χορωδιακές γνώσεις, ενισχύοντας του δεσμούς μεταξύ τους και με τα μέλη των άλλων 23 χορωδιών από όλη την Ελλάδα.

