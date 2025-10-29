Νέα παρέμβαση Κουρέτα – Επιμένει στον εμβολιασμό για την ευλογιά

Με νέα ανάρτησή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας επιμένει στην “επιθετική στάση εμβολιασμού σε ζώνες γύρω από τις θετικές εκτροφές”, για τον περιορισμό της ευλογιάς.

Όπως αναφέρει μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί 350.000 ζώα από την ευλογιά.

Η ανάρτηση:

“Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σήμερα έχουν θανατωθεί 350.000 ζώα από την ευλογιά. Αυτό πρακτικά σημαίνει 115.000 τόνοι γάλακτος το χρόνο η 27.000 τόνοι φέτας. Η Ελλάδα παράγει 150.000 τόνους φέτας το χρόνο. Σε ανάλογες περιπτώσεις υπάρχουν τρία μέτρα αντιμετώπισης με το μοντέλο που ακολουθήθηκε στον κόβιντ, δηλαδή μαζικά τεστ μοριακά στο πεδίο (δεν γίνονται παρά μόνο στη Θεσσαλία), κλείσιμο μέσα στα μαντριά (δεν γίνεται γιατί οι κτηνοτρόφοι δεν παίρνουν χρήματα εδώ και ένα χρόνο) και τρίτο εμβόλια .

Αν δεν γίνει κάτι άμεσα σχετικά με την επιθετική στάση εμβολιασμού σε ζώνες γύρω από τις θετικές εκτροφές και συνεχίσουμε έτσι, είναι πολύ πιθανόν σε λίγους μήνες να αφαιρεθούν από την παραγωγή 50.000 τόνοι φέτας το χρόνο. Τόσες είναι και οι εξαγωγές μας. Εάν κάνουμε εξαγωγές τότε η τιμή φέτας εντός χώρας θα πάει στα 20 ευρώ και οι Έλληνες θα τρώμε γκούντα με 5 ευρώ. Το θέλουμε; Εάν δεν το θέλουμε ποια είναι η πρόταση;”.