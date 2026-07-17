Νέα καθυστέρηση στην αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής από τον Daniel – Απομακρύνεται το ορόσημο του Αυγούστου

Νέα ερωτήματα για το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου της Θεσσαλίας προκαλούν οι τελευταίες αναφορές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς η αρχική δέσμευση για ολοκλήρωση των έργων έως τα τέλη Αυγούστου του 2026 φαίνεται να απομακρύνεται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των ΝΕΩΝ, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) δεν επαναλήφθηκε το αρχικό συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά έγινε λόγος γενικά για ολοκλήρωση των έργων «εντός του 2026». Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να φαίνεται μικρή σε επίπεδο διατύπωσης, ωστόσο για όσους παρακολουθούν την πορεία των μεγάλων δημόσιων έργων αποτελεί ένδειξη ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα δύσκολα θα τηρηθεί.

Η Θεσσαλία εξακολουθεί να πληρώνει το βαρύ τίμημα των πρωτοφανών πλημμυρών του Σεπτεμβρίου 2023. Η κακοκαιρία Daniel, και λίγες εβδομάδες αργότερα ο Elias, προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με καθιζήσεις επιχωμάτων, καταστροφές γεφυρών, διάβρωση γραμμών, ζημιές σε συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε το τμήμα Δομοκός – Λάρισα, αλλά σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και στη γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα, καθώς και σε τμήματα του άξονα προς τον Βόλο.

Για αρκετούς μήνες η σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης διακόπηκε πλήρως, με τους επιβάτες να μεταφέρονται με λεωφορεία στο κατεστραμμένο τμήμα. Σταδιακά αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μέσω προσωρινών παρεμβάσεων, όμως οι οριστικές αποκαταστάσεις απαιτούν έργα μεγάλης κλίμακας.

Έργο ύψους 450 εκατ. ευρώ

Η κυβέρνηση επέλεξε να αναθέσει τις μόνιμες αποκαταστάσεις με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, επικαλούμενη την ανάγκη άμεσης επαναφοράς της λειτουργικότητας του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας.

Το συνολικό αντικείμενο των έργων ανέρχεται σε περίπου 450 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας:

αποκατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής,

ανακατασκευή γεφυρών και τεχνικών έργων,

ενίσχυση επιχωμάτων,

έργα αντιπλημμυρικής προστασίας,

αποκατάσταση ηλεκτροκίνησης,

νέα σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση,

έργα προστασίας των γραμμών από μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.



Το μεγαλύτερο μέρος των αποκαταστάσεων έχει αναλάβει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (σήμερα μέλος του Ομίλου AKTOR GROUP), η οποία επελέγη στο πλαίσιο των έκτακτων διαδικασιών που εφαρμόστηκαν μετά τις φυσικές καταστροφές.

Η εταιρεία έχει αναλάβει εργασίες σε κρίσιμα τμήματα του θεσσαλικού σιδηροδρομικού δικτύου, με αντικείμενο όχι μόνο την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την κατασκευή πιο ανθεκτικών υποδομών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε ακραία πλημμυρικά φαινόμενα.

Στο έργο συμμετέχουν επίσης εξειδικευμένοι μελετητές και υπεργολάβοι για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τις γέφυρες και τα υδραυλικά έργα.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr