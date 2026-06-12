Νέα εποχή για την ελληνική κτηνοτροφία: Ηλεκτρονικοί βώλοι για τη σήμανση και την ιχνηλάτηση των αιγοπροβάτων

Σε νέα ψηφιακή φάση περνά η ελληνική κτηνοτροφία, καθώς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέτει σε πιλοτική εφαρμογή το σύστημα ιχνηλάτησης για τα αιγοπρόβατα μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βώλων. Πρόκειται για παρέμβαση που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στις «γκρίζες ζώνες» του ζωικού κεφαλαίου και να συνδέσει τις ενισχύσεις με πραγματικά, διασταυρώσιμα δεδομένα.

Η κτηνοτροφία εισέρχεται σε ένα νέο καθεστώς ελέγχου και τεκμηρίωσης, καθώς τα αιγοπρόβατα θα αποκτούν πλέον ψηφιακή ταυτότητα μέσω ηλεκτρονικών βώλων, στο πλαίσιο του σχεδίου που προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η σύνδεση των ενισχύσεων με πλήρως ιχνηλατήσιμα δεδομένα αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης, με στόχο να ενισχυθεί η διαφάνεια, να περιοριστούν φαινόμενα καταχρήσεων και να διαμορφωθεί ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο για την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου.

Πιλοτική εφαρμογή το 2026

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά το 2026 σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 αιγοπρόβατα. Η πιλοτική φάση θα λειτουργήσει ως δοκιμή αντοχής για το νέο μοντέλο, ώστε να αξιολογηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα και να προετοιμαστεί η καθολική εφαρμογή από το 2027.

Οι ηλεκτρονικοί βώλοι θα φέρουν μοναδικούς κωδικούς ταυτοποίησης, αντίστοιχους με τους κωδικούς των ενωτίων που ήδη φέρουν τα ζώα. Τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε νέα ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας, η οποία θα διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έλεγχοι με ψηφιακό αποτύπωμα

Η τοποθέτηση των βώλων και η καταχώριση των στοιχείων θα γίνεται αποκλειστικά από πιστοποιημένους κτηνιάτρους, με στόχο να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της διαδικασίας. Η βάση θα καταγράφει όχι μόνο την ταυτότητα κάθε ζώου, αλλά και κάθε μεταβολή στην κατάσταση ή τη μετακίνησή του.

Με τον τρόπο αυτό, οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι αποκτούν πιο καθαρό ψηφιακό αποτύπωμα, περιορίζοντας τα περιθώρια αμφισβήτησης, λαθών ή τεχνητής διόγκωσης του ζωικού κεφαλαίου. Η λογική είναι απλή: ό,τι δηλώνεται, θα πρέπει πλέον να αποδεικνύεται.

Σχοινάς: «Οι συνεπείς κτηνοτρόφοι δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν»

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς έκανε λόγο για αλλαγή σελίδας στην ελληνική κτηνοτροφία, τονίζοντας ότι η χώρα τηρεί τις δεσμεύσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισέρχεται σε μια νέα εποχή κανόνων, διαφάνειας και αξιοπιστίας.

Όπως σημείωσε, οι συνεπείς κτηνοτρόφοι δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από τη διαφάνεια. Αντιθέτως, είναι εκείνοι που έχουν το μεγαλύτερο συμφέρον να λειτουργεί ένα σύστημα αξιόπιστο, δίκαιο και τεκμηριωμένο. Το ζητούμενο, πρόσθεσε, δεν είναι μόνο να διορθωθούν τα λάθη του χθες, αλλά να δημιουργηθούν οι δικλείδες ώστε να μην επαναληφθούν.

Πιτσιλής: «Τομή στον έλεγχο του ζωικού κεφαλαίου»

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής χαρακτήρισε τη μετάβαση σε σύστημα ιχνηλασιμότητας με μοναδικά και διασταυρώσιμα δεδομένα ουσιαστική τομή στον τρόπο ελέγχου και τεκμηρίωσης του επιλέξιμου ζωικού κεφαλαίου.

Όπως ανέφερε, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, οι αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις και η ψηφιακή τεκμηρίωση των ελέγχων αποτελούν προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα πληρωμών. Στόχος είναι να εντοπίζονται αποκλίσεις, να αξιολογούνται κίνδυνοι και να διασφαλίζεται ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται.