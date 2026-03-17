Νέα εκπαιδευτική δομή στα Τρίκαλα – Δημοτικό σχολείο στο Σωφρονιστικό Κατάστημα

Σάρκα και οστά παίρνει η ίδρυση δημοτικού σχολείου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων μετά τη σχετική υπουργική απόφαση που υπεγράφη από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Γιάννη Λαμπρόπουλο.

Η νέα σχολική μονάδα θα λειτουργήσει το τρέχον σχολικό έτος και θα φέρει την ονομασία 36ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων.

Η δημιουργία της εκπαιδευτικής δομής στοχεύει στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κρατούμενους και ωφελούμενους των δομών κράτησης, αναδεικνύοντας το ρόλο της παιδείας στην κοινωνική επανένταξη.

Παράλληλα με την ίδρυση του σχολείου η απόφαση προβλέπει τη σύσταση μιας οργανικής θέσης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας της νέας σχολικής μονάδας.

Για την κάλυψη των βασικών αναγκών του νέου σχολείου προβλέπονται ετήσιες λειτουργικές δαπάνες ύψους 3.000 ευρώ.

Τάσος Πλέντζας – trikalaenimerosi.gr (Mε πληροφορίες από workenter.gr)