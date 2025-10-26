Νέα αρδευτικά έργα στη Θεσσαλία και 46 εκατ. ευρώ στους πληγέντες κτηνοτρόφους

Όπως κάθε Κυριακή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει μια αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες μέσω του facebook αναφερόμενος στα σημαντικότερα γεγονότα, πρωτοβουλίες και εξελίξεις της εβδομάδας.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι “δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις. Ζητώ και πάλι την κατανόηση του αγροτικού κόσμου. Οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες».

Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις για τις θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς, o πρωθυπουργός ανέφερε ότι “έχουν ήδη διατεθεί 40 εκατ. ευρώ και εγκρίθηκαν ακόμη 12 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, διατίθενται 46 εκατ. ευρώ για κτηνοτρόφους που αναγκάστηκαν να περιορίσουν τα ζώα τους.

Παράλληλα, προχωρούν σημαντικά έργα ΣΔΙΤ, όπως τα νέα αρδευτικά έργα σε Θεσσαλία και Θράκη, ύψους σχεδόν 500 εκ. ευρώ, με άλλα οκτώ έργα να ακολουθούν. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, να επενδυθεί κάθε πόρος σε δράσεις που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, βελτιώνουν τις υποδομές και δημιουργούν καλές δουλειές.”

kosmoslarissa.gr