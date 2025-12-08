Τοπικά

Μύλος των Ξωτικών: 40.000 επισκέπτες το Σαββατοκύριακο παρά τα μπλόκα

Παρά τα αγροτικά μπλόκα, οι επισκέψεις στον Μύλο των Ξωτικών έφτασαν το Σαββατοκύριακο τις 40.000 και μέρος αυτών με 270 λεωφορεία. Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε η διεύθυνση του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου.

Δείτε το σχετικό δελτίο Τύπου:

“Το πιο όμορφο χαμόγελο και την πιο μεγάλη αγκαλιά του Αη Βασίλη και του Πίτερ Παν χάρηκαν δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες/τριες του Μύλου των Ξωτικών στα Τρίκαλα το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Δεκεμβρίου 2025.
Η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων υποδέχθηκε φίλους και φίλες της μεγάλης γιορτής από κάθε γωνιά της Ελλάδας, τη Βουλγαρία και τη Β. Μακεδονία, χαρίζοντας εμπειρίες χαράς. Ενδεικτικά, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου με δεδομένη και την κακοκαιρία, επισκέφθηκαν τον Μύλο των Ξωτικών 16.000 άτομα και 80 λεωφορεία. Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου εισήλθαν στον χώρο 25.000 άτομα και 190 λεωφορεία.
Ένα σύνολο 40.000 επισκεπτών και επισκεπτριών κάθε ηλικίας, με 270 λεωφορεία, χωρίς να καταμετρώνται τα ιδιωτικά οχήματα!
Ο 14ος Μύλος των Ξωτικών με τη δωρεάν είσοδο, τις δωρεάν δραστηριότητες, ακριβώς στο κέντρο της χώρας, ακτινοβολεί για κάθε έναν και κάθε μία που απολαμβάνουν να παραμένουν παιδιά. Η παραμυθένια λάμψη συνεχίζεται με Γιορτές Παράδοσης, με Πανελλήνια Χορωδιακή Συνάντηση, εκδηλώσεις, συναυλίες, δράσεις, δραστηριότητες, παιχνίδια κάθε μέρα!
Η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί κάθε επισκέπτη και επισκέπτρια που βρέθηκαν στον χώρο της μαγικής περιπέτειας των Χριστουγέννων!
Ο Μύλος των Ξωτικών λειτουργεί μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2026 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ”.
* Η φωτογραφία είναι αρχείου

