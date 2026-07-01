Μόνο με τη συναίνεση των δήμων οι συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ – Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Σε εθελοντική και όχι υποχρεωτική βάση θα πραγματοποιούνται τελικά οι συγχωνεύσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), σύμφωνα με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί αναγκαστικής ενοποίησης των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης σε όλη τη χώρα.

Η τελική μορφή του νομοθετικού πλαισίου προβλέπει ότι οι ΔΕΥΑ μπορούν να προχωρούν σε συγχώνευση μόνο εφόσον αυτό αποτελεί επιλογή των ίδιων των δήμων και των διοικήσεών τους. Η κυβέρνηση διατήρησε το κίνητρο των εθελοντικών συνενώσεων, απομακρυνόμενη από το ενδεχόμενο επιβολής υποχρεωτικών συγχωνεύσεων, το οποίο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στόχος της μεταρρύθμισης παραμένει η ενίσχυση της βιωσιμότητας των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης, ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, υψηλές οφειλές και αυξημένο ενεργειακό κόστος. Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να συγχωνευθούν θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από χρηματοδοτικά και οικονομικά κίνητρα, ενώ όσες διατηρήσουν την αυτονομία τους θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη διαχειριστική και οικονομική επάρκεια για να συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα.

Κομβικό ρόλο στο νέο μοντέλο αναλαμβάνει η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, η οποία θα αξιολογεί τη λειτουργική και οικονομική επάρκεια των παρόχων υπηρεσιών ύδρευσης, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τη βιωσιμότητα, τη διαχείριση των δικτύων, την εισπρακτική τους ικανότητα και την υλοποίηση έργων υποδομής.

Η εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει άμεσα και τη Θεσσαλία, όπου λειτουργούν αρκετές ΔΕΥΑ διαφορετικού μεγέθους, καθώς πλέον οι δημοτικές αρχές καλούνται να αποφασίσουν αν θα αξιοποιήσουν τα κίνητρα του νέου πλαισίου ή αν θα επιδιώξουν τη διατήρηση της αυτονομίας των επιχειρήσεών τους, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του νέου θεσμικού περιβάλλοντος.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr