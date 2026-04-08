Μπλόκο στα Social Media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών – Σε ισχύ από το 2027

Την απαγόρευση της χρήσης των Social Media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (08/04).

Με ένα βίντεο στο TikTok ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε την απαγόρευση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η σχετική ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και «η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα λάβει αυτή την πρωτοβουλία».

Στη συνέχεια, στη μία το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων από τους υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η απόφαση για τον «ψηφιακό κόφτη» σε ανήλικους έχει ληφθεί εδώ και καιρό και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αφότου «κλείδωσαν» και οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες, σειρά είχαν οι ανακοινώσεις.

Ως προς την υλοποίηση του μέτρου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του cnn.gr, η κυβέρνηση δεν θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας, όπου οι πλατφόρμες είχαν την αποκλειστική ευθύνη για το πως θα λειτουργήσει το μπαν.

Το ελληνικό σχέδιο θα βασίζεται στο σύστημα του kids wallet όσον αφορά την ταυτοποίηση της ηλικίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κυβέρνηση θα καλέσει τις ψηφιακές πλατφόρμες να επιστρατεύσουν τα εργαλεία τους και να λάβουν ανάλογα μέτρα.

Μάλιστα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, θα προβλέπονται κυρώσεις.