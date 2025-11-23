Μπλόκα από 30 Νοεμβρίου σε όλη την επικράτεια – Οι αγρότες στους δρόμους

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους εμφανίζονται οι αγρότες που συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη της Επιτροπής Μπλόκων, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου στη Λάρισα.

Όπως αποφασίστηκε, τα πρώτα μπλόκα θα στηθούν στις 30 Νοεμβρίου και θα επεκταθούν έως τις 5 Δεκεμβρίου, φτάνοντας ακόμη και σε λιμάνια, ενώ παράλληλα θα γίνουν κινητοποιήσεις σε περιφέρειες, τελωνεία και άλλα κομβικά σημεία.

Στόχος των Θεσσαλών αγροτών είναι να δημιουργηθεί ενιαίο μπλόκο στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα να επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας Κιλελέρ, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων από όλη τη χώρα. Κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεων ήταν η ανάγκη για άμεση κλιμάκωση των δράσεων, καθώς οι παραγωγοί μιλούν για «αγώνα επιβίωσης».

Στο πλευρό των αγροτών τάσσονται και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι εξακολουθούν να υπόκεινται τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και ζητούν στήριξη για την επίλυση των προβλημάτων, που έχει προκαλέσει η ανεξέλεγκτη εξάπλωσή της.