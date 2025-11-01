Μπιλλίνης για ευλογιά: Στόχος να αποφευχθεί ο χαρακτηρισμός της χώρας ως ενδημικής

Σε φάση εντατικής μελέτης των στοιχείων που έχει παραλάβει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται η Επιστημονική Επιτροπή για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όπως είπε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής Ιολογίας – Ιογενών Νοσημάτων του Τμήματος Κτηνιατρικής και Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Διαχείριση και Ελέγχου της Ευλογιάς των ζώων, Χαράλαμπος Μπιλλίνης.

“Έχουμε λάβει όλα ή σχεδόν όλα τα στοιχεία από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα μελετούμε και προσπαθούμε να εντοπίσουμε πού εμφανίζεται το πρόβλημα, σε ποιες περιοχές και υπό ποιους παράγοντες κινδύνου. Στόχος μας είναι να δούμε γιατί το νόσημα επανεμφανίζεται σε ορισμένες περιοχές και να καταλήξουμε στα πρώτα μέτρα αντιμετώπισης. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να κάνουμε τις πρώτες ανακοινώσεις, αφού εξειδικεύσουμε περαιτέρω τα δεδομένα”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Επιστημονική Επιτροπή, όπως σημείωσε, αναμένεται το επόμενο διάστημα να ανακοινώσει τα πρώτα εξειδικευμένα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νοσήματος, επιδιώκοντας να προστατευθεί τόσο το ζωικό κεφάλαιο όσο και η εμπορική φήμη των ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, ο αριθμός των νεκρών ζώων ξεπερνά τις 357.000, ενώ οι περιοχές με το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζονται στην Αχαΐα, τη Θεσσαλία, τις Σέρρες και σε μικρότερο βαθμό στον Έβρο.

Ο κ. Μπιλλίνης υπογράμμισε ότι γίνονται όλες οι προσπάθειες αποφυγής του “lockdown πάση θυσία, ωστόσο τα μέτρα θα εξαρτηθούν από την ανάλυση των δεδομένων”.

Κεντρικός στόχος, όπως διευκρίνισε, είναι να μην χαρακτηριστεί η χώρα ενδημική, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη διαχείριση του νοσήματος όσο και στο εμπόριο των ελληνικών προϊόντων.

“Η Ελλάδα θα χαρακτηριστεί ενδημική μόνο εφόσον το νόσημα εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα ή αν προχωρήσουμε σε εμβολιασμό” εξήγησε.

Το ζήτημα του εμβολίου

Ο επικεφαλής της Επιτροπής ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

“Η Ευρώπη και ο ΕΟΦ έχουν απαντήσει επίσημα πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμο εγκεκριμένο εμβόλιο. Υπάρχουν μόνο κάποιες δόσεις -περίπου 300.000- ενός ιορδανικού εμβολίου που διατηρούνται ως εφεδρεία, ενώ βρίσκονται σε παραγωγή άλλες 1,7 εκατομμύρια δόσεις. Ωστόσο, η Ε.Ε. προορίζει αυτά τα αποθέματα για έκτακτες περιπτώσεις και ως έσχατο μέτρο, όταν μια χώρα δεν μπορεί πλέον να ελέγξει τη νόσο με εξυγίανση”, σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως ο εμβολιασμός ενδέχεται να έχει σοβαρές εμπορικές συνέπειες: “Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, όπου εφαρμοστεί εμβολιασμός, επιβάλλονται αυτόματα περιοριστικά μέτρα στη διακίνηση προϊόντων Επιπλέον, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα διάκρισης μεταξύ εμβολιασμένων και φυσικά μολυσμένων ζώων, όλα τα εμβολιασμένα θεωρούνται μολυσμένα”. Κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την αναγκαστική σφαγή όλων των ζώων.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου δεν έχει επιβεβαιωθεί σε μεγάλη κλίμακα και “δεν υπάρχουν δεδομένα για το πώς αντιδρούν τα ζώα και πόση ανοσία παρέχεται. Η βιβλιογραφία αναφέρει αποτελεσματικότητα 60-65%, γεγονός που σημαίνει ότι ένα ποσοστό 30-35% των εμβολιασμένων θα μπορούσε να νοσήσει”.

Αναφερόμενος στη σύγχυση με το εμβόλιο της οζώδους δερματίτιδας, υπογράμμισε ότι “πρόκειται για διαφορετικά νοσήματα, αν και ανήκουν στο ίδιο γένος ιών. Το εμβόλιο της οζώδους δερματίτιδας επιτρέπει τη διάκριση εμβολιασμένων και μολυσμένων ζώων, κάτι που δεν ισχύει για την ευλογιά”

Τέλος, σχετικά με την Τουρκία, ανέφερε ότι “εφαρμόζει εμβολιασμό εδώ και δέκα χρόνια, χωρίς να έχει απαλλαγεί από την ευλογιά”, προσθέτοντας ότι σε περίπτωση που ένα Κράτος-Μέλος προχωρήσει σε εμβολιασμό αυτόματα θα τεθούν σε περιορισμούς διακίνησης τα προϊόντα του. Κάτι το οποίο όπως ανέφερε ο κ. Μπιλλίνης, τόνισε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν κατά την επίσκεψή του στη Βουλγαρία τις προηγούμενες ημέρες.

Θ. Παπακώστας (ΑΠΕ-ΜΠΕ)