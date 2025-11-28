Μουσείο Τσιτσάνη: Στον κατάλογο για Βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου 2026

Η εξαιρετική προσφορά του Μουσείου Τσιτσάνη στην ελληνική κοινωνία και το λαϊκό μας τραγούδι βρίσκει πανευρωπαϊκό δρόμο.

Όπως ανακοινώθηκε από το Φόρουμ Ευρωπαϊκών Μουσείων (European Museum Forum – EMF), το Κέντρο Ερευνας – Μουσείο Τσιτσάνη συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των 35 Μουσείων από όλη την Ευρώπη που είναι υποψήφια για το Βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς 2026 (European Museum of the Year Award – EMYA). Πρόκειται για τη μοναδική ελληνική υποψηφιότητα.

Το Βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς (EMYA) καθιερώθηκε το 1977 υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναγνώριση της αριστείας εντός της ευρωπαϊκής μουσειακής κοινότητας.

Όπως τονίζεται σχετικά, «Βασισμένο στις αρχές της υποστήριξης, της ενθάρρυνσης, της βράβευσης και της ανάδειξης της αριστείας και της καινοτομίας στον τομέα των μουσείων, το EMYA εστιάζει ιδιαίτερα στους τομείς που ο Kenneth Hudson έχει ορίσει ως «δημόσια ποιότητα».

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων (EMF) παρέχει το νομικό και οργανωτικό πλαίσιο για το ετήσιο πρόγραμμα βραβείων Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς (EMYA).

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2026, στο Μπιλμπάο της Ισπανίας στη Χώρα των Βάσκων, καθώς εκεί θα διεξαχθεί από τις 10 μέχρι τις 15 Ιουνίου το ετήσιο συνέδριο και η τελετή για τα Βραβεία της χρονιάς.

Το Μπιλμπάο είναι η πόλη που φιλοξενεί τη διοργάνωση καθώς το Euskararen Etxea (Σπίτι Βασκικής Γλώσσας) και το Basque Language Interpretation Centre (Κέντρο Διερμηνείας Βασικής Γλώσσας) που εποπτεύει, κέρδισαν το βραβείο για το 2025.

Πριν το Μουσείο Τσιτσάνη λάβει τη σχετική υποψηφιότητα, στελέχη του ευρωπαϊκού οργανισμού EMF επισκέφθηκαν τα Τρίκαλα, είδαν από κοντά, επιθεώρησαν, έμαθαν, ερεύνησαν τους χώρους του Μουσείου, την ιστορία του, τον σκοπό του, τα εκθέματα, την επαφή του και τη σχέση του με την κοινωνία, την προσφορά και τη σημασία του, σε μια εξονυχιστική και επιμελή εξέταση.

Υποψηφιότητες

Οι 35 υποψηφιότητες περιλαμβάνουν πολλά και διαφορετικά είδη μουσείων, όπως ιστορικά, πολιτιστικά, τεχνών, πόλεων κ.α. Φιγουράρουν σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και πόλεις, όπως Βερολίνο, Λονδίνο, Λισαβόνα, Ταλίν, Ρίγα, Βουδαπέστη, Στοκχόλμη, Μόναχο, Μπριζ. Πρώτη χώρα σε υποψηφιότητες είναι η Ελβετία με 7, ακολουθούν η Γερμανία με 6, η Ισπανία με 3, από 2 οι Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία και από 1 υποψηφιότητα, οι χώρες Βέλγιο, Ουγγαρία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Σλοβενία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Museum St John’s Hospital: Μπριζ, Βέλγιο Den Gamble By. National Open-Air Museum of Urban History and Culture: Ααρχους, Δανία Kaj Munk Museum, part of the Ringkobing Fjord Museums: Ουλφμποργκ, Δανία Children’s Museum Miiamilla, branch of Tallinn City Museum: Ταλίν, Εσθονία Tartu City Museum: Τάρτου, Εσθονία Lahti Museum of Visual Arts Malva: Λάχτι, Φινλανδία Museum of Play: Εσποο, Φινλανδία Pile Dwellings Unteruhldingen: Ούλντινεν-Μουλχόφεν, Γερμανία Samurai Museum Berlin: Βερολίνο, Γερμανία State Archaeological Collection: Μόναχο, Γερμανία Sensoria – The House of Fragrances and Flavours Holzminden: Χόλτζμιντεν, Γερμανία AlpenStadtMuseum Sonthofen: Σοντχόφεν, Γερμανία Obersalzberg Documentation Center: Μπερχτεσγκάντεν, Γερμανία Research Center – Tsitsanis Museum: Τρίκαλα, Ελλάδα Museum of Ethnography in Budapest: Βουδαπέστη, Ουγγαρία Latvian National Museum of Literature and Music: Ρίγα, Λετονία National Museum of Resistance and Human Rights: Ες-συρ-Αλζέτ, Λουξεμβούργο Museum of Engineering and Technology in Krakow: Κρακοβία, Πολωνία MUDE – Design Museum: Λισαβόνα, Πορτογαλία Lisbon Museum – Pimenta Palace: Λισαβόνα, Πορτογαλία Museum of Madness Institute: Τράτε, Σλοβενία Galactica: Αρκος ντε λας Σαλίνα, Ισπανία La Unión Mining Museum: Λα Ουνιόν, Ισπανία Villena Museum MUVI: Βιγιένα, Ισπανία ArkDes: Στοκχόλμη, Σουηδία Museum of Art Mechanics and Heritage – Σεν Κρουά, Ελβετία Ski Museum – Le Boéchet: Λε Μπουά, Ελβετία La Muette – Literary Spaces: Πούλι, Ελβετία Museum of the Rural Civilization of Mendrisiotto: Στάμπιο, Ελβετία CERN Science Gateway: Μέυριν, Ελβετία Museum Henry Dunant: Χάιντεν, Ελβετία Kunsthaus Baselland : Βασιλεία, Ελβετία Zeyrek Çinili Hamam Museum: Κωνσταντινούπουλη, Τουρκία Seddülbahir Fortress: Δαρδανέλλια(Τσανάκκαλε), Τουρκία Young V&A: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Από το γραφείο Τύπου