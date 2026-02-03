Τοπικά

Μοναχός σε κρίσιμη κατάσταση μετά από ατύχημα στα διόδια Λόγγου

Ένας μοναχός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στα διόδια του Λόγου, στον Ε65, στην κατεύθυνση από Καρδίτσα προς Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμένος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και χρειάστηκε να διασωληνωθεί άμεσα.

Τρεις ακόμα μοναχοί που επέβαιναν στο ίδιο όχημα τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και παραμένουν υπό ιατρική φροντίδα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του, ενώ όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

trikalaenimerosi.gr

Σχετικά Άρθρα