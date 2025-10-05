Μονάδα κατά των εξαρτήσεων και μια νέα ΤΟΜΥ πρόκειται να αποκτήσουν τα Τρίκαλα

Κονδύλια 7,5 εκ ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες θα κατευθυνθούν από την Περιφέρεια Θεσσαλία για ψυχοκοινωνικές δομές στις 4 θεσσαλικές πρωτεύουσες και μια μονάδα ΤΟΜΥ για τα Τρίκαλα.

Ειδικότερα τα Τρίκαλα θα αποκτήσουν ένα πολυδύναμο κέντρο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Το κέντρο θα παρέχει συμβουλευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες απεξάρτησης σε άτομα που εμφανίζουν εξαρτητικές συμπεριφορές από το αλκοόλ, τον τζόγο, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και το διαδίκτυο.

Σε ότι αφορά τη νέα μονάδα ΤΟΜΥ στην πόλη μας, πρόκειται για συγχρηματοδότηση της λειτουργίας μιας μονάδας της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς το κόστος της οποία θα ανέλθει σε 520.000 ευρώ με χρήματα του Κοινωνικού Ταμείου.

Ε.Π. trikalaenimerosi.gr

*Η φωτογραφία είναι από το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ