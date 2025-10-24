Μιχάλης Σαράντης: Να αποζημιωθούν άμεσα οι κτηνοτρόφοι από τα 70 εκ. του ΕΛΓΟ

Άμεσες αποζημιώσεις από το κράτος στους κτηνοτρόφους που έθαψαν τα κοπάδια τους λόγω ευλογιάς, ζήτησε ο ισχυρός άνδρας της Ελληνικά Γαλακτοκομεία και πρόεδρος της Διεπαγγελματικής οργάνωσης Φέτας Μιχάλης Σαράντης, μιλώντας την Παρασκευή στον ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων Λέσχη 97,6:

«Θα πρέπει να ενταθούν και να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, και από την άλλη όμως θα πρέπει η πολιτεία να βγει …χθες, κυριολεκτικά χθες, και να πληρώσει τον κόσμο που έχει πάθει ζημιά. Είναι θέμα οικονομικό, αλλά και θέμα επιβίωσης. Να ρθούνε οι υπεύθυνοι του Υπουργείου και να δουν πώς ζουν οι οικογένειες των κτηνοτρόφων. Όπως και στις επιχειρήσεις, όταν απολυθεί κάποιος εργαζόμενος λαμβάνει αποζημίωση και πάει και στο ταμείο ανεργίας, εδώ με τόσους κτηνοτρόφους που χάσανε τα ζώα τους γιατί δεν είπε το κράτος να πάρουν μια αποζημίωση; Αναρωτήθηκε κανένας πώς ζούνε αυτοί οι άνθρωποι;. Δεν γίνεται να τους λένε ότι θα πάρουν χρήματα μετά από μήνες, όταν τώρα χάνουν τα κοπάδια τους. H κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για αυτό. Όπως και στο θέμα των εμβολίων πρέπει η πολιτεία να το ξεκόψει, δεν ξέρουν οι κτηνοτρόφοι τι να ακούσουν και τι να κάνουν.

Σε άλλο σημείο, αναφερόμενος στις τιμές του γάλακτος ανέφερε: “Φέτος στο πρόβειο γάλα εμείς έχουμε δώσει αυξήσεις στις τιμές αγοράς, γιατί και από τη μια μεριά πρέπει να βοηθηθούν οι κτηνοτρόφοι αλλά και από την άλλη να μπορούμε να πάρουμε τις ποσότητες που θέλουμε. Η φέτα από την επόμενη χρονιά θα ανέβει. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε ως εταιρεία το κάνουμε, το θέμα είναι και τι κάνει η επίσημη πολιτεία και όλο το σύστημα για τους κτηνοτρόφους. Θα πρέπει η χώρα μας κάποια στιγμή να κάνει τα αυτονόητα, αν χάνει κάποιος το κοπάδι του, την άλλη μέρα να παίρνει αποζημίωση για να μπορεί να ζήσει”.

Τέλος έκανε και μια πρόταση αποκαλύπτοντας κάτι που δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό: “Εμείς (κτηνοτρόφοι και η βιομηχανία) κάθε χρόνο δίνουμε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ στον ΕΛΓΟ. Τώρα έχει σχηματιστεί ένα αποθεματικό 70 εκατομμύρια ευρώ. Και πολύ απλά λέμε: πάρτε από αυτά τα χρήματα και δώστε στους ανθρώπους την αποζημίωση.».

