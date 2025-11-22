Μισή ώρα στον Μύλο των Ξωτικών αφιέρωσε ο Alpha και ο Νίκος Μάνεσης

Τριανταένα ολόκληρα λεπτά αφιέρωσε σήμερα Σάββατο, η πρώτη σε τηλεθέαση εκπομπή της πρωινής ζώνης, “Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση” (09:45-13:00, ALPHA TV) στον 14ο «Μύλο των Ξωτικών», που άνοιξε επίσημα χθες τις γιορτινές πύλες του και, όπως είπε ο έμπειρος παρουσιαστής, «πάει για νέο ρεκόρ φέτος».

Σε ζωντανή σύνδεση με την ανταποκρίτρια του σταθμού στην Θεσσαλία, Μαριλένα Μπάμπου, και… ξεναγό την «ψυχή» του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου στην Ελλάδα, Γιώργο Χρυσόμαλλο, μαζί με εκπληκτικά εναέρια πλάνα από drone, οι Έλληνες τηλεθεατές τα είδαν όλα και όλους στον πλήρως αναδιαμορφωμένο “ΜτΞ”: Τον Πίτερ Πάν και την φίλη του, τον Άγιο Βασίλη, την Νεράιδα και τους… σωματοφύλακές της, το σύνολο των καινούργιων εκθεμάτων και δράσεων, που δεν έχουν καμία σχέση με οτιδήποτε έχουμε δει στο παρελθόν.

Η συμβολή του ALPHA όπως και των άλλων καναλιών που θα ακολουθήσουν τιμούν την πόλη και την προσπάθειά της προβάλλοντας στο ευρύ κοινό το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο πάρκο των βαλκανίων.

