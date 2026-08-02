Μικρή «απόδραση» στη δροσιά: Νότιο Πήλιο, Πλαταμώνας και Αγιόκαμπος στις πρώτες επιλογές των Τρικαλινών

Με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αρκετοί Τρικαλινοί ετοιμάζονται να αφήσουν για λίγο την πόλη και να αναζητήσουν λίγες ανάσες δροσιάς στις κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές.

Το Νότιο Πήλιο, ο Πλαταμώνας και ο Αγιόκαμπος αναμένεται να συγκεντρώσουν και σήμερα μεγάλο αριθμό εκδρομέων, καθώς αποτελούν αγαπημένους προορισμούς για μονοήμερες ή ολιγοήμερες αποδράσεις. Οι όμορφες παραλίες, τα καθαρά νερά και οι επιλογές για φαγητό και καφέ δίπλα στο κύμα προσφέρουν την ιδανική ευκαιρία για χαλάρωση.

Οι παραλίες του Νοτίου Πηλίου, με το καταπράσινο τοπίο και τα γαλαζοπράσινα νερά, αποτελούν σταθερή αξία για όσους αναζητούν ηρεμία και φυσική ομορφιά. Την ίδια ώρα, ο Πλαταμώνας συνεχίζει να προσελκύει οικογένειες και παρέες, συνδυάζοντας οργανωμένες ακτές, έντονη τουριστική κίνηση και τη μοναδική θέα προς το κάστρο.

Στον Αγιόκαμπο, οι επισκέπτες θα απολαύσουν ατελείωτες βουτιές, στιγμές χαλάρωσης στην παραλία και όμορφα ηλιοβασιλέματα, ενώ οι ταβέρνες και τα παραλιακά καταστήματα αναμένεται να κινηθούν σε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς.

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις εξορμήσεις, με τους εκδρομείς να γεμίζουν από νωρίς τις παραλίες, αναζητώντας λίγες ώρες ξεγνοιασιάς και δροσιάς μακριά από τη ζέστη της πόλης. Άλλωστε, οι κοντινοί αυτοί προορισμοί αποτελούν διαχρονικά την πρώτη επιλογή των Τρικαλινών κάθε φορά που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν.

Θοδωρής Σταμούλης, trikalaenimerosi.gr