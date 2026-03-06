Μια μαθητική εκδήλωση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον σχολικό εκφοβισμό

Κοινή δράση σχολικών μονάδων κατά της Βίας & του Σχολικού Εκφοβισμού, παρουσία του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων έλαβε χώρα στην Καλαμπάκα, μας ενημερώνει σχετικό δελτίο Τύπου της υπηρεσίας το οποίο αναφέρει τα εξής:

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6/3/2026 στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας εκδήλωση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, η οποία διοργανώθηκε από τις σχολικές μονάδες 1ου και 2ου Γυμνασίου Καλαμπάκας και Γυμνασίου Αμπελίων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε, ύστερα από σχετική πρόσκληση των διοργανωτών, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις δράσεις που υλοποίησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης και της αντιμετώπισης της βίας και του σχολικού εκφοβισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν θεατρικά δρώμενα, μαθητικές παρουσιάσεις, δημιουργικές αφίσες, συζητήσεις, καλλιτεχνικές δημιουργίες και βιωματικές δραστηριότητες των μαθητών που ανέδειξαν τη σημασία της πρόληψης και της αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού. Οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν σκέψεις και προβληματισμούς σχετικά με τη βία στο σχολικό περιβάλλον και να προτείνουν τρόπους ενίσχυσης ενός κλίματος αποδοχής και αλληλοσεβασμού.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης συνεχάρη τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την πρωτοβουλία και τη συνεργασία τους, επισημαίνοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού σχολείου για όλους τους μαθητές.

Σε δήλωσή του ανέφερε: « Η Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού αποτελεί μία σημαντική αφορμή για προβληματισμό και δράση όπως η σημερινή, η οποία ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ των σχολικών μονάδων στην προώθηση αξιών όπως ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια μιας σχολικής κουλτούρας χωρίς βία και αποκλεισμούς. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, υλοποιεί και υποστηρίζει δράσεις που αφορούν τον εκφοβισμό και τη βία μέσα και έξω από το σχολείο με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών/τριών σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς της πόλης αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και σχεδιάζοντας ολοκληρωμένα προγράμματα εξ αποστάσεως, δια ζώσης και βιωματικά εργαστήρια όπως: τα «Εργαστήρια Εποπτείας», το πρόγραμμα επιμόρφωσης των Συμβούλων Σχολικής Ζωής, τη «Σχολή Γονέων» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέσω του Εργαστηρίου Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής καθώς και το πρόγραμμα «Ενδοσχολική Βία και Σχολική Διαμεσολάβηση» που υλοποιείται με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης (ΜΕ.Κ.ΘΕ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο εν λόγω πρόγραμμα το οποίο έχει αναγνωριστεί για την αποτελεσματικότητά του καθώς απέσπασε το 1ο Βραβείο Gold στην κατηγορία «On line & Εκπαίδευση Εξ’ Αποστάσεως» στα Education Leaders Awards 2025 για την προσφορά του στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Παράλληλα, η ανταπόκριση των σχολικών μονάδων είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, αφού ο αριθμός των σχολικών μονάδων που εφαρμόζουν το πρόγραμμα αυξήθηκε φέτος από 15 σε 25».

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης αντιμετώπισης φαινομένων βίας, καλλιεργώντας ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μετεώρων, κ. Φώτιος Καραθανάσης, Αντιδήμαρχος Τουρισμού& Δημόσιας Διοίκησης, κ. Κωνσταντίνος Παπάντος, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού & Παιδείας, κ. Νικόλαος Τσούκας, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Πολιτισμού & Καθαριότητας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Ρουστάνης, οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων κ.κ. Χαρίκλεια Ρουσουλιώτη, Γρηγόριος Δερεκενάρης, Ιωάννης Καμπουρόπουλος καθώς και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

trikalaenimerosi.gr (από το δελτίο Τύπου της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων)